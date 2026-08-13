Ponte Preta x Náutico ao vivo (14/08): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Timbu precisa da vitória diante da Macaca após empate contra o Atlético-GO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Precisando voltar a vencer, o Náutico visita a Ponte Preta, nesta sexta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no interior de São Paulo. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No último jogo, o Timbu empatou em casa por 1x1 com o Atlético-GO.

Na classificação, o clube alvirrubro ocupa a 14ª colocação com 26 pontos, seis a mais que o 17º lugar Londrina, que abre a zona de rebaixamento. Para o G-6, a diferença é maior: sete pontos para o 6º colocado Novorizontino.

Já a Ponte Preta está afundada na lanterna com apenas nove pontos e não vence desde o dia 24 de abril de 2026. Na rodada passada, a Macaca perdeu por 2x0 para o Ceará, no Castelão.

Timbu

O Náutico ter três novidades no time titular para o jogo contra a Ponte Preta. No meio-campo, Léo Índio deve atuar ao lado do volante Wenderson, que retorna de suspensão, e ainda do meia Jean Carlos. Assim, Gustavo Henrique pode formar a dupla de zaga ao lado de Betão.

“O Índio me mostrou que ele é o jogador que nos contratamos. Ele é um central, um jogador que joga pela direita numa linha de três, e é um exímio volante. Pode ser que eu comece com ele como primeiro volante. Aí volta o Gustavo", comentou o técnico Hélio dos Anjos.

No ataque, Derek, que não atuou contra o Atlético-GO na última rodada por questões contratuais, retoma a posição. O setor deve ser completado por Borasi e o artilheiro Kauã Maranhão.

O lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e os atacantes Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio estão vetados pelo departamento médico.

Adversário

A Ponte Preta está afundada na lanterna da Série B e em uma grande crise. Com um gigantesco problema financeiro e administrativo, o time de Campinas não sente o sabor da vitória desde o dia 24 de abril, quando venceu por 1x0 o América-MG em casa. Desde então, foram 13 derrotas e dois empates.

Em campo, o técnico Márcio Zanardi possui apenas 17 jogadores disponíveis para a partida contra o Náutico. Além de diversos jogadores que pediram rescisão por falta de pagamento, a Ponte Preta possui Transfer Ban da Fifa e várias sanções da Comissão Nacional de Resoluções de Disputa (CNRD).

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Ponte Preta x Náutico

Ponte Preta

Vinicius; Diego Leão, Palácios e Gustavo Almeida; Baianinho, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Porfírio; David Da Hora e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Gustavo Henrique, Betão e Igor Fernandes; Léo Índio, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.