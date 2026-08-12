Náutico leiloa camisa 10 de Jean Carlos no jogo contra o Atlético-GO pela Série B

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Ação disponibiliza o manto autografado utilizado pelo jogador, que fará a entrega pessoalmente ao torcedor que conquistar a camisa no leilão

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Em uma iniciativa que une engajamento e a memória afetiva da torcida alvirrubra, o Náutico oficializou, nessa terça-feira (11), uma parceria com a plataforma "Play For a Cause" para o lançamento do leilão “Nosso 10 Voltou!”. O objeto do arremate é a camisa 10 utilizada pelo meia Jean Carlos durante a segunda etapa do confronto diante do Atlético-GO, disputado no último domingo, nos Aflitos.

A peça, devidamente autografada, trará ainda uma experiência exclusiva para o vencedor do leilão: a entrega do uniforme será feita presencialmente pelo próprio atleta. As ofertas já estão abertas com lance inicial fixado em R$ 3.000 e podem ser registradas até as 18h da próxima sexta-feira (14).

A ação celebra a retomada do emblemático número pelo jogador, apelidado pela torcida de "Jean Mágico". Em sua primeira passagem pelo Timbu, entre 2019 e 2022, o meio-campista acumulou 151 partidas, 36 gols, 25 assistências e três conquistas de títulos. Desde que retornou ao Recife, em junho deste ano, o atleta vinha utilizando a camisa 20, voltando a vestir a 10 no jogo contra o Atlético-GO.

Para o diretor de mercado do Náutico, Eduardo Downey, a campanha vai além do valor financeiro ao resgatar a forte identificação do torcedor com o ídolo.

"A camisa 10 tem um significado especial para o nosso torcedor, e ver o Jean Carlos vestindo-a novamente resgata memórias de uma passagem muito vitoriosa. Essa parceria com a Play For a Cause é mais uma forma de aproximar o torcedor do clube, transformando um símbolo tão importante em uma experiência única para quem vive o Náutico todos os dias", destacou o dirigente.

Serviço do leilão do Náutico