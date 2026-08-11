Paulo Sérgio sofre nova lesão e volta ao departamento médico do Náutico

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Paulo Sérgio teve lesão muscular grau 1 na panturrilha durante a transição física e segue sem atuar pelo Timbu desde maio. confira

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O atacante Paulo Sérgio voltou a ser desfalque no Náutico. O jogador sentiu um incômodo durante o processo de transição física e, após realizar exames, foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 1 na panturrilha.

De acordo com o Náutico, o centroavante seguirá em tratamento com a equipe de Fisioterapia do clube. Paulo Sérgio estava justamente iniciando a transição física depois de se recuperar de uma lesão na coxa.

O atacante não entra em campo pelo Náutico desde 30 de maio, quando participou da derrota por 2 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. A expectativa era de que ele pudesse voltar a ser relacionado após o período de recuperação, mas a nova lesão interrompeu o processo.

Paulo Sérgio também esteve envolvido em uma negociação com o Botafogo-PB, mas as tratativas não avançaram. O clube paraibano chegou a demonstrar interesse no jogador para a sequência da Série C, mas desistiu do negócio.

O clube não informou o prazo de recuperação do atacante. No Náutico desde 2024, Paulo Sérgio soma 15 partidas, nove gols e uma assistência com a camisa alvirrubra.