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Paulo Sérgio sofre lesão na panturrilha durante transição física no Náutico

Atacante não atua desde a derrota para o Sport na 11ª rodada e agora terá de interromper o processo de transição física; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 11/08/2026 às 13:09
Atacante Paulo Sérgio em treino do Náutico
Atacante Paulo Sérgio em treino do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O Náutico informou, no início da tarde desta terça-feira (11), que o atacante Paulo Sérgio sofreu uma lesão muscular grau 1 na panturrilha durante o processo de transição física.

Segundo o departamento médico do clube, o jogador sentiu um incômodo durante a preparação para retornar aos gramados. Após a realização de exame, foi constatada a lesão. Paulo Sérgio seguirá em tratamento com a equipe de Fisioterapia do Náutico.

"O departamento médico do Clube Náutico Capibaribe informa que o atacante Paulo Sérgio sentiu um incômodo durante o processo de transição física e, após a realização de exame, foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 1 na panturrilha. O atleta seguirá em tratamento com a equipe de Fisioterapia do Clube."

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Paulo Sérgio está fora desde a 11ª rodada

Paulo Sérgio não entra em campo desde a 11ª rodada da Série B, quando o Náutico perdeu por 2 a 0 para o Sport. Na ocasião, o atacante foi titular e permaneceu em campo por 67 minutos, sendo substituído durante a partida.

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Desde então, o Timbu disputou dez jogos, com cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória.

O último gol marcado pelo centroavante aconteceu em 16 de maio, na vitória do Náutico por 6 a 2 sobre o Operário.

Náutico vem de empate com o Atlético-GO

O anúncio sobre a situação de Paulo Sérgio ocorre dois dias depois de o Náutico empatar em 1 a 1 com o Atlético-GO, no estádio dos Aflitos, pela 21ª rodada da Série B.

Kauã Maranhão abriu o placar para o Timbu aos cinco minutos do primeiro tempo, mas Geovany Soares deixou tudo igual na etapa final.

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Com o resultado, o clube pernambucano chegou aos 26 pontos e permanece na 14ª colocação. O Náutico tenta ampliar a distância para a zona de rebaixamento, que tem o Londrina como primeiro integrante, com 20 pontos e um jogo a menos.

O próximo compromisso do Timbu será na sexta-feira (14), contra a Ponte Preta, fora de casa, pela sequência da Série B.

Próximo jogo do Náutico

  • Adversário: Ponte Preta
  • Data: sexta-feira (14/08)
  • Local: Moisés Lucarelli
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.