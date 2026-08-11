Dodô se pronuncia sobre saída do Náutico e é anunciado pelo Jeonbuk: "tudo foi tratado pelos caminhos oficiais"

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Atacante publicou texto nas redes sociais após conseguir rescisão indireta na CNRD e afirmou que procurou o clube para tratar de renovação

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O meio-campista Dodô foi anunciado oficialmente pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, nesta terça-feira (11). O jogador publicou um texto nas redes sociais para apresentar sua versão sobre a saída do Náutico, que ocorreu após uma decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF.

Na publicação, Dodô afirmou que sempre deixou claro ao Náutico o desejo de buscar uma nova oportunidade profissional. O meia também disse que procurou o clube para tratar de uma possível renovação, mas que não recebeu uma proposta.

Dodô explica saída do Náutico

O jogador afirmou que, durante o período em que ainda tinha contrato com o Náutico, permaneceu à disposição para treinar e jogar. Ao mesmo tempo, segundo ele, nunca escondeu que desejava avaliar outras possibilidades para a carreira.

Dodô relatou que tentou conversar com a diretoria sobre uma renovação e que chegou a formalizar o interesse por e-mail.

De acordo com o jogador, a situação mudou quando surgiu a proposta do Jeonbuk. Ele afirmou que o Náutico tomou conhecimento de seu interesse em aceitar a oportunidade, mas teria passado a questionar a proposta apresentada pelo clube sul-coreano. Dodô também mencionou os salários atrasados no período.

Jogador rebate críticas e cita processo na CNRD

A manifestação de Dodô ocorre cerca de duas semanas depois de o presidente do Náutico, Bruno Becker, conceder uma entrevista coletiva para falar sobre o caso. Na ocasião, o dirigente criticou duramente a postura do meia e de seus representantes.

"Do ponto de vista de conduta e caráter, a surpresa foi maior ainda. A indignação é muito maior. Poucas vezes na minha vida eu vi tanta desfaçatez e dissimulação de uma pessoa. É importante que fique claro e que a gente não queira inverter os valores."

"Independentemente da decisão da CNRD, da interpretação que tenha sido dada, o Náutico não cometeu nenhuma irregularidade, nem de conduta nem jurídica. Quem cometeu foi o atleta e o staff do atleta. O Náutico sempre procurou tratar tudo de forma reta, honesta e transparente", afirmou o presidente.

Dodô, por outro lado, apresentou uma versão diferente. O jogador declarou que respeitou o vínculo que tinha com o Náutico e destacou que o caso foi encaminhado pelos canais oficiais.

Segundo Dodô, o Coimbra-MG, clube ao qual ele pertencia e que detinha seus direitos, também participou do processo que chegou à CNRD.

"Tudo foi tratado pelos caminhos oficiais. A CNRD analisou o caso, o Náutico teve a oportunidade de se manifestar e, no fim, eu pude seguir minha carreira e aceitar a oportunidade de jogar no Jeonbuk", escreveu.

Imagem de story publicado pelo meio-campista Dodô - Reprodução/ @dodo_oficiall10

Confira a manifestação de Dodô na íntegra

"Em respeito ao Náutico e à torcida, quero explicar de forma resumida o que realmente aconteceu.

Nunca escondi de ninguém dentro do clube que, enquanto tivesse contrato, estaria à disposição para treinar e jogar. Mas também sempre fui sincero sobre o meu desejo.

O Náutico nunca me fez uma proposta para renovar e nunca sequer iniciou essa conversa comigo. Eu procurei o clube várias vezes para falar sobre isso, inclusive por e-mail, deixando registrado o meu interesse.

Quando surgiu a oportunidade do Jeonbuk e o Náutico tomou conhecimento do meu interesse em aceitar, passaram a desmerecer a proposta e a dizer à imprensa que era uma oportunidade ruim, mesmo com os salários do clube atrasados.

Não consigo entender qual é o problema em querer uma oportunidade melhor para a minha carreira. Qualquer trabalhador, quando recebe uma oportunidade muito melhor, vai querer aproveitar. Eu só fiz o mesmo.

O que mais me deixa triste é ver algumas pessoas falando hoje coisas completamente diferentes do que falaram comigo pessoalmente. Inclusive, alguns dos atletas que conversaram para que eu voltasse aos treinos, me incentivaram a sair.

Respeitei meu contrato com o Náutico e, principalmente, respeitei o Coimbra, clube ao qual eu pertencia, que detinha meus direitos e exigiu uma solução perante à CBF.

Tudo foi tratado pelos caminhos oficiais. A CNRD analisou o caso, o Náutico teve a oportunidade de se manifestar e, no fim, eu pude seguir minha carreira e aceitar a oportunidade de jogar no Jeonbuk.

Agradeço ao Náutico e à torcida por tudo que vivi nesse período. Levo comigo as boas lembranças e desejo, de coração, que o clube siga sempre no caminho certo. Agora é seguir em frente e buscar novos desafios."