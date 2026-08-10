Guilherme dos Anjos elogia evolução de Kauã Maranhão e detalha planos do Náutico no mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Treinador destaca amadurecimento do atacante, revela contato de profissional de scout e explica planejamento do Timbu para novos reforços

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Após o empate do Náutico por 1 a 1 com o Atlético-GO, pela 21ª rodada da Série B, o técnico Guilherme dos Anjos aproveitou a entrevista coletiva para falar sobre dois assuntos que movimentam o clube: a evolução do atacante Kauã Maranhão e a busca por novos reforços para o elenco.

Autor do gol do Timbu nos Aflitos, Kauã Maranhão recebeu elogios do treinador, que destacou a evolução do jovem ao longo da temporada e revelou que já há clubes observando o jogador.

Guilherme elogia evolução de Kauã Maranhão

Kauã Maranhão abriu o placar contra o Atlético-GO aos cinco minutos do primeiro tempo, ao aproveitar cruzamento de Igor Fernandes e marcar de cabeça. Para Guilherme dos Anjos, o atacante vem apresentando uma evolução importante desde que deixou o clube e retornou mais preparado.

"A primeira bola estava sendo muito bem disputada pelo Maranhão, um jogador que, inclusive, merece todos os elogios aqui, porque é um jovem que pagou um preço muito alto, saiu, jogou, performou, voltou maduro, voltou forte, voltou consciente", afirmou o treinador.

Guilherme também lembrou que já havia elogiado o atacante anteriormente e projetou uma possível valorização do jogador caso ele mantenha o ritmo de evolução.

"Já disse lá em Criciúma e repito: Maranhão, se ele continuar com essa evolução, com esse foco, com essa preocupação que ele tem em evoluir, em melhorar, eu não tenho dúvida de que o Maranhão vai ser possibilidade de venda daqui até o final do ano do clube", declarou.

Clubes já procuram informações sobre o atacante

Segundo Guilherme, o desempenho de Kauã Maranhão já despertou interesse no mercado. O treinador revelou que recebeu contato de um profissional de scout para buscar informações sobre o jogador.

"Já estão olhando o Maranhão. Eu tive um scout ligando para mim, perguntando sobre o atleta. É um jogador exímio na função e é muito bom de ver um jovem como ele entrar numa função tão querida, principalmente no Nordeste", contou.

Náutico ainda busca um ou dois reforços

Além de falar sobre Kauã Maranhão, Guilherme dos Anjos também atualizou o planejamento do Náutico para a sequência da temporada. O treinador afirmou que o clube ainda pretende contratar um ou dois jogadores.

"Com relação à situação do mercado, nós ainda pretendemos buscar um a dois atletas. Precisamos entender que, caso a gente busque dois ou mais um terceiro, vai ser oportunidade também, mas, se a gente buscar dois, talvez a gente tenha que mexer e sair com uma saída ou outra", explicou.

Treinador evita promessas sobre novas contratações

Guilherme avaliou positivamente as movimentações feitas pelo Náutico até o momento e afirmou que os jogadores contratados ainda podem evoluir durante a temporada.

"E as buscas, ao meu ver, até o momento, pontualmente, elas estão surtindo um efeito positivo. Acho que os jogadores vão evoluir ainda", disse.

O treinador também reforçou que o clube pretende conduzir o processo de contratações com cautela, sem criar expectativas sobre nomes que ainda não estão confirmados.

"Nós sempre buscamos as coisas com muita clareza. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Não posso fazer nada. Sendo muito sincero, eu não vou aqui ficar jogando confete para falar que vamos trazer X, trazer Y, Z", declarou.

Por fim, Guilherme citou a postura da diretoria e destacou que o planejamento será feito de acordo com as condições reais do Náutico.

"E eu conheço o presidente. Ele também não é de jogar confete, ele não é de ficar sonhando de forma fora da caixinha. Então, nós vamos tratar a coisa com muita seriedade, com paciência, entendendo a nossa realidade", concluiu.