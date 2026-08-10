fechar
Nautico |

Guilherme dos Anjos avalia empate do Náutico com Atlético-GO e admite incômodo com perda da posse

Questionado sobre os objetivos da equipe, Guilherme dos Anjos afirmou que o planejamento não mudou desde o início do trabalho; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 10/08/2026 às 9:52
Imagem do treinador Guilherme dos Anjos, do Náutico
Imagem do treinador Guilherme dos Anjos, do Náutico - Rafael Vieira/ CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO neste domingo (9), nos Aflitos, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar com Kauã Maranhão no primeiro tempo, o Timbu sofreu o empate na etapa final e precisou suportar a pressão do adversário.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos reconheceu a diferença de desempenho entre os dois tempos, mas destacou que o objetivo estabelecido pelo clube desde o início da temporada permanece o mesmo: alcançar os 45 pontos e, a partir daí, avaliar até onde a equipe pode chegar na competição.

Guilherme mantém objetivo de chegar aos 45 pontos

O Náutico chegou aos 26 pontos com o empate e permanece na 14ª colocação. O Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 20 pontos e ainda possui um jogo a menos.

Questionado sobre os objetivos da equipe, Guilherme dos Anjos afirmou que o planejamento não mudou desde o início do trabalho.

"O objetivo acho que está muito claro desde o início. Eu acho que, desde janeiro, nós não mudamos aquilo que a gente preconiza aqui dentro: fazer os 45 pontos e, etapa a etapa, entender até onde a gente vai poder galgar", explicou.

O treinador lembrou que a meta já foi apresentada em outras entrevistas ao longo da temporada.

"Eu acho que essa frase, inclusive, está bem pautada por mim, pelo professor [Hélio dos Anjos], pelo Bruno [Becker] também, em inúmeras entrevistas já", completou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Treinador vê primeiro tempo favorável ao Náutico

O Timbu começou a partida pressionando o Atlético-GO e abriu o placar aos cinco minutos. Após jogada construída pela esquerda, Igor Fernandes cruzou para Kauã Maranhão, que cabeceou para marcar.

Na análise de Guilherme, o Náutico teve controle da partida durante a primeira etapa, embora tenha enfrentado dificuldades após o adversário ajustar sua marcação.

"Só acho que a parte que realmente gerou prejuízo para a gente foi o segundo tempo. Acho que, primeiro, a gente ainda soube controlar bem. São as dificuldades que aparecem dentro do jogo", afirmou.

O treinador resumiu a dinâmica da partida apontando uma mudança clara de domínio entre os períodos.

"Um primeiro tempo, claro, para mim, claramente nosso; um segundo tempo deles. Mas, se a gente for olhar as situações mais claras, eu ainda creio que a gente tenha tido mais clareza", avaliou.

Leia Também

Perda da posse incomoda treinador

Depois do intervalo, o Atlético-GO passou a controlar mais o território e manteve o Náutico recuado. O empate saiu aos dez minutos, quando Henrique Freitas cruzou para Geovany Soares finalizar no segundo pau.

Guilherme reconheceu que a dificuldade para ficar com a bola incomodou, especialmente porque a equipe tem como uma de suas características o controle da posse.

"Eles tiveram uma coisa que nos incomoda muito. Eu não tenho dúvida de que vai incomodar todos aqui dentro, porque a gente está aqui há um ano e quatro meses com a bola, muito com a bola. Só que esse é o campeonato", disse.

O técnico ressaltou que a Série B exige que as equipes estejam preparadas para diferentes cenários durante as partidas, inclusive períodos em que não conseguem controlar a posse.

"Antes de iniciar a Série B, eu comentei que nós iríamos enfrentar várias circunstâncias: empatar, perder, ganhar dentro e fora de casa, e nós iríamos, em um momento ou outro, ficar sem bola", afirmou.

"Incomoda para caramba. Não é a característica que nós gostamos. Mas a gente tem que olhar por outros aspectos também", completou.

Guilherme destaca construção do gol do Náutico

O treinador também valorizou a maneira como o Náutico construiu o lance que terminou no gol de Kauã Maranhão. A jogada começou com Borasi, passou por Igor Fernandes e terminou com o cruzamento para o atacante.

"Acho que construímos um gol dentro daquilo que a gente trabalhou. Os jogadores, inclusive, ficaram muito felizes com isso", explicou Guilherme.

Por outro lado, o técnico afirmou que o gol sofrido também ocorreu a partir de uma movimentação que havia sido estudada previamente pela comissão técnica.

"Tomamos um gol sabendo da movimentação. Para você ver que, na pré-coletiva, falei a mesma coisa", afirmou.

"É algo pragmático, muitas vezes, o que eles fazem, mas é difícil de se marcar porque o número de movimentações cria esse tipo de dificuldade", concluiu.

Náutico volta a campo contra a Ponte Preta

Com 26 pontos, o Náutico tenta abrir distância para a zona de rebaixamento na sequência da Série B. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, fora de casa, na sexta-feira (14).

O Atlético-GO, por sua vez, chegou aos 32 pontos e ocupa a sétima colocação, a dois pontos do sexto colocado. O Dragão enfrenta o Vila Nova no próximo sábado (15).

Leia também

Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 21ª rodada e próximos jogos
Classificação

Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 21ª rodada e próximos jogos
Dal Pozzo dedica vitória à diretoria e jogadores e pede "bandeira da paz" à torcida do Sport
Sport

Dal Pozzo dedica vitória à diretoria e jogadores e pede "bandeira da paz" à torcida do Sport

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.