Guilherme dos Anjos avalia empate do Náutico com Atlético-GO e admite incômodo com perda da posse
Questionado sobre os objetivos da equipe, Guilherme dos Anjos afirmou que o planejamento não mudou desde o início do trabalho; saiba mais
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O Náutico empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO neste domingo (9), nos Aflitos, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar com Kauã Maranhão no primeiro tempo, o Timbu sofreu o empate na etapa final e precisou suportar a pressão do adversário.
Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos reconheceu a diferença de desempenho entre os dois tempos, mas destacou que o objetivo estabelecido pelo clube desde o início da temporada permanece o mesmo: alcançar os 45 pontos e, a partir daí, avaliar até onde a equipe pode chegar na competição.
Guilherme mantém objetivo de chegar aos 45 pontos
O Náutico chegou aos 26 pontos com o empate e permanece na 14ª colocação. O Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 20 pontos e ainda possui um jogo a menos.
Questionado sobre os objetivos da equipe, Guilherme dos Anjos afirmou que o planejamento não mudou desde o início do trabalho.
"O objetivo acho que está muito claro desde o início. Eu acho que, desde janeiro, nós não mudamos aquilo que a gente preconiza aqui dentro: fazer os 45 pontos e, etapa a etapa, entender até onde a gente vai poder galgar", explicou.
O treinador lembrou que a meta já foi apresentada em outras entrevistas ao longo da temporada.
"Eu acho que essa frase, inclusive, está bem pautada por mim, pelo professor [Hélio dos Anjos], pelo Bruno [Becker] também, em inúmeras entrevistas já", completou.
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Treinador vê primeiro tempo favorável ao Náutico
O Timbu começou a partida pressionando o Atlético-GO e abriu o placar aos cinco minutos. Após jogada construída pela esquerda, Igor Fernandes cruzou para Kauã Maranhão, que cabeceou para marcar.
Na análise de Guilherme, o Náutico teve controle da partida durante a primeira etapa, embora tenha enfrentado dificuldades após o adversário ajustar sua marcação.
"Só acho que a parte que realmente gerou prejuízo para a gente foi o segundo tempo. Acho que, primeiro, a gente ainda soube controlar bem. São as dificuldades que aparecem dentro do jogo", afirmou.
O treinador resumiu a dinâmica da partida apontando uma mudança clara de domínio entre os períodos.
"Um primeiro tempo, claro, para mim, claramente nosso; um segundo tempo deles. Mas, se a gente for olhar as situações mais claras, eu ainda creio que a gente tenha tido mais clareza", avaliou.
Perda da posse incomoda treinador
Depois do intervalo, o Atlético-GO passou a controlar mais o território e manteve o Náutico recuado. O empate saiu aos dez minutos, quando Henrique Freitas cruzou para Geovany Soares finalizar no segundo pau.
Guilherme reconheceu que a dificuldade para ficar com a bola incomodou, especialmente porque a equipe tem como uma de suas características o controle da posse.
"Eles tiveram uma coisa que nos incomoda muito. Eu não tenho dúvida de que vai incomodar todos aqui dentro, porque a gente está aqui há um ano e quatro meses com a bola, muito com a bola. Só que esse é o campeonato", disse.
O técnico ressaltou que a Série B exige que as equipes estejam preparadas para diferentes cenários durante as partidas, inclusive períodos em que não conseguem controlar a posse.
"Antes de iniciar a Série B, eu comentei que nós iríamos enfrentar várias circunstâncias: empatar, perder, ganhar dentro e fora de casa, e nós iríamos, em um momento ou outro, ficar sem bola", afirmou.
"Incomoda para caramba. Não é a característica que nós gostamos. Mas a gente tem que olhar por outros aspectos também", completou.
Guilherme destaca construção do gol do Náutico
O treinador também valorizou a maneira como o Náutico construiu o lance que terminou no gol de Kauã Maranhão. A jogada começou com Borasi, passou por Igor Fernandes e terminou com o cruzamento para o atacante.
"Acho que construímos um gol dentro daquilo que a gente trabalhou. Os jogadores, inclusive, ficaram muito felizes com isso", explicou Guilherme.
Por outro lado, o técnico afirmou que o gol sofrido também ocorreu a partir de uma movimentação que havia sido estudada previamente pela comissão técnica.
"Tomamos um gol sabendo da movimentação. Para você ver que, na pré-coletiva, falei a mesma coisa", afirmou.
"É algo pragmático, muitas vezes, o que eles fazem, mas é difícil de se marcar porque o número de movimentações cria esse tipo de dificuldade", concluiu.
Náutico volta a campo contra a Ponte Preta
Com 26 pontos, o Náutico tenta abrir distância para a zona de rebaixamento na sequência da Série B. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, fora de casa, na sexta-feira (14).
O Atlético-GO, por sua vez, chegou aos 32 pontos e ocupa a sétima colocação, a dois pontos do sexto colocado. O Dragão enfrenta o Vila Nova no próximo sábado (15).