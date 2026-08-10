Guilherme dos Anjos avalia empate do Náutico com Atlético-GO e admite incômodo com perda da posse

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Questionado sobre os objetivos da equipe, Guilherme dos Anjos afirmou que o planejamento não mudou desde o início do trabalho; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO neste domingo (9), nos Aflitos, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar com Kauã Maranhão no primeiro tempo, o Timbu sofreu o empate na etapa final e precisou suportar a pressão do adversário.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos reconheceu a diferença de desempenho entre os dois tempos, mas destacou que o objetivo estabelecido pelo clube desde o início da temporada permanece o mesmo: alcançar os 45 pontos e, a partir daí, avaliar até onde a equipe pode chegar na competição.

Guilherme mantém objetivo de chegar aos 45 pontos

O Náutico chegou aos 26 pontos com o empate e permanece na 14ª colocação. O Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 20 pontos e ainda possui um jogo a menos.

Questionado sobre os objetivos da equipe, Guilherme dos Anjos afirmou que o planejamento não mudou desde o início do trabalho.

"O objetivo acho que está muito claro desde o início. Eu acho que, desde janeiro, nós não mudamos aquilo que a gente preconiza aqui dentro: fazer os 45 pontos e, etapa a etapa, entender até onde a gente vai poder galgar", explicou.

O treinador lembrou que a meta já foi apresentada em outras entrevistas ao longo da temporada.

"Eu acho que essa frase, inclusive, está bem pautada por mim, pelo professor [Hélio dos Anjos], pelo Bruno [Becker] também, em inúmeras entrevistas já", completou.

Treinador vê primeiro tempo favorável ao Náutico

O Timbu começou a partida pressionando o Atlético-GO e abriu o placar aos cinco minutos. Após jogada construída pela esquerda, Igor Fernandes cruzou para Kauã Maranhão, que cabeceou para marcar.

Na análise de Guilherme, o Náutico teve controle da partida durante a primeira etapa, embora tenha enfrentado dificuldades após o adversário ajustar sua marcação.

"Só acho que a parte que realmente gerou prejuízo para a gente foi o segundo tempo. Acho que, primeiro, a gente ainda soube controlar bem. São as dificuldades que aparecem dentro do jogo", afirmou.

O treinador resumiu a dinâmica da partida apontando uma mudança clara de domínio entre os períodos.

"Um primeiro tempo, claro, para mim, claramente nosso; um segundo tempo deles. Mas, se a gente for olhar as situações mais claras, eu ainda creio que a gente tenha tido mais clareza", avaliou.

Perda da posse incomoda treinador

Depois do intervalo, o Atlético-GO passou a controlar mais o território e manteve o Náutico recuado. O empate saiu aos dez minutos, quando Henrique Freitas cruzou para Geovany Soares finalizar no segundo pau.

Guilherme reconheceu que a dificuldade para ficar com a bola incomodou, especialmente porque a equipe tem como uma de suas características o controle da posse.

"Eles tiveram uma coisa que nos incomoda muito. Eu não tenho dúvida de que vai incomodar todos aqui dentro, porque a gente está aqui há um ano e quatro meses com a bola, muito com a bola. Só que esse é o campeonato", disse.

O técnico ressaltou que a Série B exige que as equipes estejam preparadas para diferentes cenários durante as partidas, inclusive períodos em que não conseguem controlar a posse.

"Antes de iniciar a Série B, eu comentei que nós iríamos enfrentar várias circunstâncias: empatar, perder, ganhar dentro e fora de casa, e nós iríamos, em um momento ou outro, ficar sem bola", afirmou.

"Incomoda para caramba. Não é a característica que nós gostamos. Mas a gente tem que olhar por outros aspectos também", completou.

Guilherme destaca construção do gol do Náutico

O treinador também valorizou a maneira como o Náutico construiu o lance que terminou no gol de Kauã Maranhão. A jogada começou com Borasi, passou por Igor Fernandes e terminou com o cruzamento para o atacante.

"Acho que construímos um gol dentro daquilo que a gente trabalhou. Os jogadores, inclusive, ficaram muito felizes com isso", explicou Guilherme.

Por outro lado, o técnico afirmou que o gol sofrido também ocorreu a partir de uma movimentação que havia sido estudada previamente pela comissão técnica.

"Tomamos um gol sabendo da movimentação. Para você ver que, na pré-coletiva, falei a mesma coisa", afirmou.

"É algo pragmático, muitas vezes, o que eles fazem, mas é difícil de se marcar porque o número de movimentações cria esse tipo de dificuldade", concluiu.

Náutico volta a campo contra a Ponte Preta

Com 26 pontos, o Náutico tenta abrir distância para a zona de rebaixamento na sequência da Série B. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, fora de casa, na sexta-feira (14).

O Atlético-GO, por sua vez, chegou aos 32 pontos e ocupa a sétima colocação, a dois pontos do sexto colocado. O Dragão enfrenta o Vila Nova no próximo sábado (15).