Empresa dos bares dos Aflitos pede desculpas, promete reembolso e água grátis após transtornos em Náutico x Atlético-GO

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Empresa responsável pela operação reconheceu problemas no atendimento no jogo e garantiu estorno para o próximo confronto do Náutico em casa

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A empresa Grand Bares publicou uma nota de esclarecimento para pedir desculpas públicas pelos transtornos registrados na operação de alimentos e bebidas do Estádio dos Aflitos, no jogo entre Náutico x Atlético-GO, no último domingo (9), que coincidiu com a comemoração do Dia dos Pais.



No comunicado, a prestadora de serviços reconheceu as falhas e lamentou o impacto causado na experiência do público, dirigindo o pedido de desculpas ao clube, à torcida e aos demais afetados.

A empresa ressaltou que não busca justificar o ocorrido, assumindo a responsabilidade pelos problemas na prestação do serviço.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Náutico relataram a falta de água mineral e problemas para conseguir estornos. Além disso, um vídeo viralizou com torcedores se servindo em um botijão de 21 litros de água mineira.

Em relação aos prejuízos financeiros, a Grand Bares informou que os torcedores que não conseguiram realizar o estorno no dia da partida serão ressarcidos no próximo jogo do Náutico como mandante. A empresa prometeu divulgar, em breve, as orientações e o passo a passo para que os afetados solicitem o procedimento.



Além disso, a concessionária anunciou que oferecerá uma água mineral gratuita a todos os torcedores do Náutico presentes nos Aflitos no próximo compromisso da equipe em casa, classificando a atitude como um gesto simbólico de retratação. Por fim, a empresa reiterou o compromisso de corrigir os erros e aprimorar a logística de atendimento nos próximos eventos do clube.

Veja a nota oficial da terceirizada do Náutico

A Grand Bares vem a público pedir desculpas pelos transtornos ocorridos neste domingo, durante a operação de alimentos e bebidas no Estádio dos Aflitos.



Não queremos justificar o ocorrido. Reconhecemos as falhas e, principalmente, o impacto causado na experiência dos torcedores em uma data tão especial como o Dia dos Pais. Lamentamos profundamente e pedimos desculpas ao clube, aos torcedores e a todos que foram afetados.



Para aqueles que não conseguiram realizar o estorno da compra, informamos que o valor será ressarcido no próximo jogo do Náutico como mandante. Em breve, divulgaremos todas as orientações para a realização do procedimento.



Como forma simbólica de demonstrar nosso pedido de desculpas, ainda que saibamos que isso não repara os transtornos causados, todos os torcedores do Náutico que estiverem presentes nos Aflitos no próximo jogo como mandante terão direito a uma água mineral, oferecida pela Grand Bares.



Reiteramos nosso pedido de desculpas e nosso compromisso em corrigir as falhas e melhorar a operação nos próximos jogos.