Em alta no Náutico, Kauã Maranhão revela conselhos de Kuki para aprimorar finalização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Centroavante balançou as redes três vezes nos últimos cinco jogos, valorizou conversa franca com técnicos e prega foco total no Timbu

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Titular nos últimos três jogos do Náutico, o atacante Kauã Maranhão vive um momento de afirmação no Timbu. Desde que retornou de empréstimo junto ao Piauí, onde teve números expressivos, com 16 gols em 29 partidas, o jovem centroavante, de 22 anos, precisou de apenas cinco jogos para balançar as redes três vezes com a camisa alvirrubra, justificando a confiança da comissão técnica e assumindo a referência do setor ofensivo.

A boa fase e o faro de gol têm explicação e um tutor de peso na história do clube: o ídolo Kuki. O ex-atacante, que era membro da comissão técnica do Náutico, foi peça fundamental no desenvolvimento do atleta, quando foi promovido ao time profissional em 2022, especialmente no refino das finalizações e na postura diante da meta adversária.

"Eu tive um professor que pega muito no meu pé até hoje, que é o Kuki. Até ontem (segunda-feira), estava no estádio no jogo contra o Atlético-GO. Ninguém melhor que ele para saber sobre finalização. Digo a todo mundo que aprimorei minha finalização com ele. Ninguém virava o pé na frente do goleiro. Quem fazia isso ele pegava no pé. Ele sempre disse que o atacante na frente do goleiro precisa de frieza", revelou o atacante.

A titularidade não veio por acaso. Kauã contou que, ao retornar ao Náutico, a comissão técnica, com quem já havia trabalhado na transição para o futebol profissional, foi clara sobre os planos para a temporada. A instrução era manter o trabalho e esperar o momento certo.

"Eu acho que quando cheguei no clube os professores (Hélio e Guilherme dos Anjos) tiveram uma conversa franca comigo e disseram que uma hora eu teria uma oportunidade. Cabia a mim aproveitar quando chegasse. Fico feliz pela confiança", destacou Kauã.

Foco no Náutico

Com o bom desempenho em campo, o assédio do mercado e os boatos de transferências costumam reaparecer. Contudo, o atacante frisou que a bagagem acumulada nos últimos meses o transformou. Mais consciente do seu papel, o camisa 9 alvirrubro garantiu estar totalmente focado no presente do Náutico e deixou as conversas sobre transferência ou renovação para o encerramento deste ano de 2026.

"Lógico que eu fico feliz pelo nosso trabalho estar sendo reconhecido, ainda mais na mão dos técnicos que me subiram para o profissional. Fico feliz. Só que eu amadureci, sabe? Antigamente, ouvia que tinha proposta e esquecia um pouco de jogar. Coisas que não acontecem mais. Agora, o Náutico tem que estar em primeiro lugar e procurar ter um bom desempenho com a camisa do clube. Isso é natural. No final da temporada, a gente senta e resolve o futuro", concluiu o prata da casa do Timbu.

Próximo jogo

Depois do empate com o Atlético-GO em casa, o próximo jogo do Náutico acontece nesta sexta-feira (14). O Timbu visita a Ponte Preta, às 19h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no interior de São Paulo. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na classificação, o Náutico é o 14º colocado com 26 pontos. Já a Ponte Preta possui apenas 9 pontos na lanterna.