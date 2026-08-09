Náutico sai na frente, mas cede empate ao Atlético-GO nos Aflitos pela Série B
Kauã Maranhão marcou no início da partida, mas Geovany Soares empatou no segundo tempo; Timbu chega aos 26 pontos na Série B do Brasileiro
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O Náutico empatou com o Atlético-GO por 1x1, neste domingo (9), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Kauã Maranhão abriu o placar para o Timbu logo aos cinco minutos do primeiro tempo, enquanto Geovany Soares deixou tudo igual na etapa final.
Com o resultado, o Náutico chegou aos 26 pontos e segue na 14ª colocação, tentando se afastar da zona de rebaixamento - o Londrina, primeira equipe do Z4, tem 20 pontos e um jogo a menos. Já o Atlético-GO foi aos 32 pontos e está em sétimo, ainda na briga para se aproximar do G-6. O sexto colocado tem 34.
Na próxima rodada, o Náutico encara a Ponte Preta, fora de casa, na sexta-feira (14). O Atlético-GO recebe o Vila Nova, no sábado (15).
Como foi o jogo
O Náutico começou em cima, marcou pressão sobre o Atlético-GO e chegou, com méritos, ao primeiro gol da partida. Antes de abrir o placar, o Timbu já havia criado duas boas chances a partir de roubadas de bola no campo ofensivo, com finalizações de Borasí e Kauã Maranhão.
A vantagem saiu justamente com participação da dupla. Borasí achou Igor Fernandes pela esquerda, e o lateral avançou até a linha de fundo para cruzar na medida. Kauã Maranhão apareceu na área e cabeceou para abrir o placar nos Aflitos.
A equipe alvirrubra ainda conseguiu construir outra boa oportunidade após recuperar a posse no campo de ataque. Reginaldo recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou forte, mas Paulo Vítor fez a defesa.
Depois disso, o Atlético-GO se encaixou na partida, e o Náutico passou a se retrair na marcação. Com a bola, o time alvirrubro também teve dificuldade para sair jogando e, em alguns momentos, rifou a posse, devolvendo-a rapidamente para o rival.
Assim, o Dragão começou a crescer e criar chances. Matheusinho, duas vezes, Yuri Silva, Geovany Soares e Ewerthon finalizaram com perigo em direção à meta de Muriel. Para a sorte do Náutico, nenhuma das bolas entrou, e o Timbu foi para o intervalo vencendo por 1x0.
Na volta do intervalo, o Atlético-GO manteve o controle territorial e aumentou a pressão. O Náutico teve enorme dificuldade para construir jogadas e passou boa parte do tempo apenas se defendendo.
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Logo no início, Muriel se atrapalhou em uma saída do gol, derrubou Gustavo Coutinho e chegou a ser expulso. O VAR, porém, entrou em ação e anulou o cartão vermelho por impedimento do atacante rubro-negro no lance.
O empate veio pouco depois. Aos dez minutos, Henrique Freitas recebeu pela direita e cruzou para Geovany Soares aparecer no segundo pau. O atacante completou para o gol e deixou tudo igual nos Aflitos.
O gol reforçou o domínio do Atlético-GO, que seguiu mais presente no campo ofensivo. Geovany voltou a finalizar no segundo pau, Henrique Freitas obrigou Muriel a fazer grande defesa, e Gustavo Coutinho teve duas boas chegadas dentro da área.
O Náutico tentou responder em jogadas isoladas. Borasí cruzou pela esquerda, mas ninguém apareceu para completar. Kauã Maranhão também recebeu em boa condição após jogada de Léo Índio, mas foi travado por Adriano Martins antes da finalização.
Na reta final, o jogo ficou mais aberto. O Atlético-GO seguiu tentando empurrar o Náutico para trás e levou perigo em transições. Aos 43, Henrique Freitas arrancou em velocidade, puxou para o meio e finalizou no canto, mas Muriel encaixou sem dificuldade.
O Náutico respondeu em bola parada. Jean Carlos cobrou escanteio no segundo pau, Kauã Maranhão subiu para cabecear, mas pegou fraco na bola e mandou para fora. O Timbu ainda tentou retomar o controle nos minutos finais, mas não conseguiu transformar as chegadas em gol e ficou no empate por 1x1 nos Aflitos.
Ficha do jogo – Náutico 1x1 Atlético-GO
Náutico: Muriel; Arnaldo (Victor Andrade), Léo Índio, Betão e Igor Fernandes (Gustavo Henrique); Samuel (Ryan), Auremir (Pato Nuñez) e Jean Carlos; Reginaldo, Kauã Maranhão e Borasí (Rikelme). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Yuri; Leandro Vilela (Henrique Freitas), Peixoto e Matheusinho (Cristiano); Léo Tocantins (Bruno José), Gustavo Coutinho (João Pedro) e Geovany Soares (Gustavo Maia). Técnico: Roger Silva.
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 21ª rodada.
- Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
- Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ).
- VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).
- Cartões amarelos: Arnaldo, Victor Andrade e Borasí (Náutico); Adriano Martins e Cristiano (Atlético-GO).
- Gol: Kauã Maranhão, aos 5’/1T (Náutico).
- Público: 10.087 torcedores.
- Renda: R$ 322.751,00.