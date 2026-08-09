Melhores momentos Náutico 1x1 Atlético-GO: Confira os gols da partida

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O Náutico empatou com o Atlético-GO por 1x1, neste domingo (9), no estádio dos Aflitos, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Kauã Maranhão marcou o gol alvirrubro ainda no início do primeiro tempo, enquanto Geovany Soares empatou para o Dragão na etapa final.
O resultado levou o Náutico aos 26 pontos na tabela da Série B. Já o Atlético-GO chegou aos 32 pontos e segue na briga para se aproximar do G-6 da competição.
Assista aos melhores momentos de Náutico x Atlético-GO
O Náutico começou melhor a partida e abriu o placar aos cinco minutos. Borasí encontrou Igor Fernandes pela esquerda, e o lateral cruzou para Kauã Maranhão aparecer na área e marcar de cabeça.
Depois do gol, o Atlético-GO cresceu no jogo e passou a ocupar mais o campo ofensivo. Ainda no primeiro tempo, Yuri Silva, Matheusinho, Geovany Soares e Ewerthon levaram perigo ao gol defendido por Muriel.
Na segunda etapa, o Dragão manteve a pressão e chegou ao empate aos dez minutos. Henrique Freitas recebeu pela direita e cruzou para Geovany Soares completar no segundo pau.
O Náutico ainda teve chance para voltar à frente na reta final, principalmente em finalização forte de Jean Carlos defendida por Paulo Vítor. No rebote, Kauã Maranhão também parou no goleiro do Atlético-GO.
Na próxima rodada, o Náutico enfrenta a Ponte Preta, fora de casa, na sexta-feira (14). O Atlético-GO recebe o Vila Nova, no sábado (15).
Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.