Náutico x Atlético-GO ao vivo (09/08): onde assistir, horário e escalações

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O clube alvirrubro busca a vitória em casa, neste domingo, em jogo válido pela 21ª rodada, e quer embalar na Série B do Campeonato Brasileiro

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No clima do Dia dos Pais, o Náutico enfrenta o Atlético-GO, neste domingo (9), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda marcará o retorno da camisa 10 para o ídolo Jean Carlos após a saída polêmica de Dodô. Na rodada passada, o Timbu arrancou um empate por 0x0 com o líder Criciúma, em Santa Catarina.

Após oito jogos de jejum, o Náutico conseguiu somar quatro pontos nos últimos dois jogos. Antes do confronto contra o Criciúma, venceu por 2x1 o Londrina em casa.

Na classificação, o time pernambucano ocupa a 13ª colocação com 25 pontos, cinco a mais em relação ao Z-4 e oito de diferença para o G-6.

Já o Atlético-GO, do técnico Roger Silva, está na cola da zona de classificação. O Dragão ocupa a 7ª posição com 31 pontos. No jogo de ida contra o Náutico, foi surpreendido em casa e perdeu de virada por 2x1.

Timbu

O Náutico terá muitos desfalques para o jogo contra o Atlético-GO. O lateral-direito Matheus Ribeiro e o volante Luiz Feliz estão vetados pelo departamento médico. O primeiro, por sinal, só voltará a jogar na próxima temporada após lesionar a tíbia.

Os atacantes Vinícius e Júnior Todinho estão na transição física, enquanto o volante Wenderson cumpre a suspensão automática. Já o atacante Derek não pode participar do jogo, pois pertence ao Dragão.

Assim, Hélio e Guilherme dos Anjos precisaram quebram ao longo das duas semanas de preparação. As principais novidades na escalação devem ser as presenças do volante Auremir, o lateral-direito Reginaldo, que deve atuar novamente na ponta, e o atacante Borasi.

Isso sem contar com Igor Fernandes que volta de suspensão e assume o posto na lateral-esquerdo. Pato Nuñez, meia contratado nessa semana, já está regularizado e pode aparecer no banco de reservas.

"É uma estrutura que nos dará uma condição defensiva interessante. Um pouco diferente, mas não abriremos mão da nossa característica. O Auremir é um jogador experiente, alguns podem criticar, mas ele fez uma boa semana de treino. Não só ele, mas como o grupo todo. Espero que possamos transformar isso em resultado no jogo", afirmou Guilherme.

Adversário

O técnico Roger Silva reencontrará o Náutico, dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos, pela quarta vez nesta temporada. As duas primeiras, com o Sport, Roger levou a melhor e faturou o título pernambucano. No último encontro, o Timbu acabou aplicando uma goleada por 4x0 no América-MG, de Roger Silva.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Atlético-GO

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Auremir e Jean Carlos; Reginaldo, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.

Atlético-GO

Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto, Yuri; Leandro Vilela, Daniel Peixoto, Matheusinho; Léo Tocantins, Geovany Soares e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger da Silva.