Técnico do Náutico confirma volante Auremir no time titular contra Atlético-GO

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O também vilante Wenderson está suspenso e é um dos vários desfalques do clube alvirrubro para a 21ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro

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O técnico Guilherme dos Anjos confirmou a escalação do volante Auremir entre os titulares do Náutico para o confronto deste domingo (9), às 16h (de Brasília), nos Aflitos, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador entra na vaga de Wenderson, que cumpre suspensão automática.

A escolha marca o retorno do experiente meio-campista ao time principal. Auremir não iniciava uma partida desde a final do Campeonato Pernambucano contra o Sport, ocasião em que recebeu duras críticas por seu desempenho.

Para Guilherme, no entanto, a entrada do atleta busca dar maior solidez e sustentação ao sistema tático da equipe, sem perder a identidade de jogo.

"É uma estrutura que nos dará uma condição defensiva interessante. Um pouco diferente, mas não abriremos mão da nossa característica. O Auremir é um jogador experiente, alguns podem criticar, mas ele fez uma boa semana de treino. Não só ele, mas como o grupo todo. Espero que possamos transformar isso em resultado no jogo", pontuou o treinador alvirrubro.

Com a necessidade de somar pontos dentro de casa na abertura do segundo turno, o Timbu aposta no bom rendimento dos treinamentos ao longo da semana para superar os desfalques e traduzir as mudanças estruturais em vitória diante da sua torcida.

A provável escalação do Náutico é com Muriel, Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique, Igor Fernandes, Samuel, Auremir, Jean Carlos, Reginaldo, Borasi e Kauã Maranhão.

Ainda fora do Náutico

Guilherme dos Anjos ainda revelou que o atacante Vinícius deve começar a transição física neste sábado (8). O jogador se recupera de uma lesão no joelho. O técnico também frisou que a comissão técnica terá cautela com a volta do jogador para não antecipar o processo de recuperar e gerar uma possível novo lesão.