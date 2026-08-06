Náutico oficializa acerto com Pato Nuñez e meia pode estrear contra Atlético-GO
O jogador, que estava no Amazonas, já esteve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Náutico confirmou a contratação do meia Pato Nuñez, de 27 anos, na noite desta quinta-feira (6). Ele estava na Série C vestindo a camisa do Amazonas e chega com contrato até o fim desta temporada. Assim, a estreia do mais novo reforço pode acontecer contra o Atlético-GO, no domingo, no estádio dos Aflitos.
O nome de Pato Nuñez já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A tendência é que ele já fique no banco de reservas na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além do Amazonas, o novo meia do Náutico, que também atua como segundo volante, possui vasta experiência no futebol sul-americano: Universidad César Vallejo, do Peru, Deportivo Morón, Almirante Brown e Lanús, clubes do futebol argentino.
Vale destacar que o lateral-esquerdo Ryan, recém-contratado, também foi regularizado e pode estrear pelo clube alvirrubro. O setor, por sinal, é uma das carências da equipe na Série B.
Náutico x Atlético-GO
Para o próximo jogo, o Náutico já comercializou mais de 5 mil ingressos para a partida diante do Atlético-GO, às 16h (de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá no Dia dos Pais e a expectativa do clube é para um grande público.