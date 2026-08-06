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Nautico | Notícia

Náutico oficializa acerto com Pato Nuñez e meia pode estrear contra Atlético-GO

O jogador, que estava no Amazonas, já esteve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Por Davi Saboya Publicado em 06/08/2026 às 19:45
Pato Nuñez, novo meia do Náutico
Pato Nuñez, novo meia do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O Náutico confirmou a contratação do meia Pato Nuñez, de 27 anos, na noite desta quinta-feira (6). Ele estava na Série C vestindo a camisa do Amazonas e chega com contrato até o fim desta temporada. Assim, a estreia do mais novo reforço pode acontecer contra o Atlético-GO, no domingo, no estádio dos Aflitos.

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O nome de Pato Nuñez já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A tendência é que ele já fique no banco de reservas na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Além do Amazonas, o novo meia do Náutico, que também atua como segundo volante, possui vasta experiência no futebol sul-americano: Universidad César Vallejo, do Peru, Deportivo Morón, Almirante Brown e Lanús, clubes do futebol argentino.

Vale destacar que o lateral-esquerdo Ryan, recém-contratado, também foi regularizado e pode estrear pelo clube alvirrubro. O setor, por sinal, é uma das carências da equipe na Série B.

Náutico x Atlético-GO

Para o próximo jogo, o Náutico já comercializou mais de 5 mil ingressos para a partida diante do Atlético-GO, às 16h (de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá no Dia dos Pais e a expectativa do clube é para um grande público.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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