Jean Carlos volta a usar a camisa 10 do Náutico contra o Atlético-GO

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Após saída de Dodô, ídolo alvirrubro reassume o número histórico, neste domingo (9), em jogo pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

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O meia Jean Carlos voltará a ostentar a camisa 10 do Náutico. A decisão natural, após a saída conturbada do meia Dodô, já foi tomada pelo staff do Timbu. O ídolo da torcida alvirrubra estava jogando com o número 20 desde que retornou recentemente ao Timbu. Assim, a mudança já acontecerá para o jogo contra o Atlético-GO, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no estádio dos Aflitos.

Jean Carlos ainda não foi comunicado pelo clube. "O número é bacana, tem uma história com a dez, mas foi com respeito a quem estava vestindo que consegui. Então, agora depende do clube. Estou aqui independente do número. Creio que ele deva voltar, mas estamos aí nessa espera", comentou o meia.

O impacto do jogador tem sido imediato na tentativa de liderar a reabilitação do Timbu na competição. Em apenas três partidas disputadas até o momento - derrota para o CRB, vitória sobre o Londrina e empate com o Criciúma - Jean já contribuiu com um gol e duas assistências, ajudando a equipe pernambucana a alcançar a 13ª colocação na tabela, com 25 pontos.

A identificação de Jean Carlos com a camisa 10 alvirrubra é profunda. Durante sua primeira passagem pelo Recife, entre as temporadas de 2019 e 2022, o armador viveu o auge da carreira no clube, acumulando 151 jogos, 36 gols e 25 assistências.

A sinergia e o protagonismo em campo renderam ao atleta o carinho da torcida e o apelido de "Jean Mágico", credenciais que agora renovam a esperança dos torcedores para o restante do campeonato.

Reforço do Náutico

O Náutico está perto de confirmar a contratação do meia argentino Pato Nuñez, de 27 anos, que estava defendendo o Amazonas na Série C. Ele chega como reposição para o setor de armação após a saída de Dodô.