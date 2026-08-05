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Cheio de desfalques, técnicos do Náutico "quebram a cabeça" para jogo contra Atlético-GO

O duelo, que acontece no estádio dos Aflitos, às 16h (de Brasília), neste domingo (9), é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 05/08/2026 às 6:12
Guilherme e Hélio dos Anjos (D) em treino do Náutico
Guilherme e Hélio dos Anjos (D) em treino do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos terá uma verdadeira dor de cabeça para escalar o Náutico na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto direto diante do Atlético-GO, neste domingo (9), nos Aflitos, o Alvirrubro contabiliza, no mínimo, seis ausências confirmadas no elenco. A partida é válida pela 21ª rodada da competição nacional.

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A baixa mais recente fica por conta do meia Dodô. O atleta, que não atuou no último compromisso, mas era cotado para retornar após um período afastado devido a atritos com a diretoria e a comissão técnica, conseguiu uma liminar na Justiça para a rescisão do seu contrato e deixou o clube em definitivo.

A lista de problemas aumentou drasticamente na última partida contra o Criciúma. O volante Luiz Felipe teve constatada uma lesão de grau três na coxa e virou desfalque certo. No mesmo jogo, o lateral-direito Matheus Ribeiro sofreu uma fratura na tíbia, passou por cirurgia e ficará cerca de quatro meses, ou seja, só volta na próxima temporada.

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Além deles, o atacante Júnior Todinho segue entregue ao departamento médico tratando uma lesão de grau três na posterior da coxa esquerda, tendo desfalcado a equipe nos últimos dois jogos, enquanto o atacante Vinícius, em transição, tem remotas chances de reunir condições de jogo.

Para completar a lista de problemas, o volante Wenderson cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Já o atacante Derek fica de fora por questões burocráticas: o atleta pertence ao Dragão e está emprestado ao Timbu, ficando impedido de atuar por força de cláusula contratual.

Diante do cenário crítico no meio-campo sem Luiz Felipe e Wenderson, Hélio dos Anjos precisará reconfigurar o setor. No empate contra o Criciúma, a alternativa do treinador foi acionar o atacante Borasi, alterando a estrutura tática do 4-4-2 para o 4-3-3. Outra opção natural para recompor a cabeça de área é a entrada do volante Auremir.

Em contrapartida, nem só de más notícias vive o Alvirrubro. Se a lista de baixas é longa, a comissão técnica ao menos comemora o retorno do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Náutico na Série B

O duelo nos Aflitos coloca frente a frente duas equipes em busca de reabilitação. O Náutico ocupa atualmente a 13ª colocação na tabela, com 25 pontos somados em 20 partidas. Já o Atlético-GO aparece na sétima posição, com 31 pontos, mirando a aproximação com o G-4.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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