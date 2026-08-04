Quase R$ 500 mil! Justiça determina execução e cobrança ao Náutico em ação movida pelo ex-goleiro Douglas Borges

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Processo trabalhista que cobra quase R$ 500 mil avançou para fase de execução. Clube alvirrubro corre contra o tempo para evitar penhora

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico sofreu um novo desdobramento em seus bastidores jurídicos e financeiros. A ação trabalhista movida pelo ex-goleiro Douglas Borges avançou de fase no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e entrou oficialmente em fase de execução. O processo, que teve início em 25 de fevereiro de 2025 perante a 3ª Vara do Trabalho do Recife, possui o valor da causa estipulado em R$ 498.898,71.

Na decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto Arthur Ferreira Soares, datada de 31 de julho de 2026 e publicada em 3 de agosto de 2026, foram homologados os cálculos apresentados nos autos.

Com a homologação, o magistrado determinou a citação imediata do Náutico, atualmente sob o regime de Recuperação Judicial, para que efetue o pagamento dos valores correspondentes às custas processuais e contribuições previdenciárias no prazo de 48 horas, nos termos do artigo 880 da CLT, sob pena de penhora.

A decisão judicial esclarece expressamente que o fato de o Náutico estar em processo de Recuperação Judicial não impede a aplicação de atos de constrição ou cobrança referentes a débitos fiscais. Segundo o despacho, esses créditos de natureza fiscal não se submetem ao regime da Recuperação Judicial.

Já em relação aos valores devidos ao próprio atleta e demais credores trabalhistas, o juízo determinou que sejam habilitados diretamente no processo de Recuperação Judicial do clube alvirrubro, observando os trâmites da Lei nº 11.101/2005 e o princípio da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

Douglas Borges no Náutico

Anunciado no início da temporada 2025, o goleiro Douglas Borges teve uma passagem conturbada pelo Náutico. A contratação do atleta foi recebida com forte desconfiança por parte da torcida alvirrubra, reflexo do seu baixo desempenho no Guarani, seu clube anterior.

Devido às intensas críticas nas redes sociais, o jogador chegou a desativar suas contas pessoais. Em campo, a pressão se confirmou: titular nas rodadas iniciais do Campeonato Pernambucano contra Petrolina e Jaguar, Douglas falhou em lances decisivos que resultaram em gols adversários.

As atuações custaram a vaga na equipe principal para Wellerson, fazendo com que o arqueiro fosse afastado até das listas de relacionados para os compromissos do Estadual e da Copa do Nordeste. O ciclo do atleta no Timbu foi oficialmente encerrado logo após a chegada do goleiro Muriel.