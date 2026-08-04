Quase R$ 500 mil! Justiça determina execução e cobrança ao Náutico em ação movida pelo ex-goleiro Douglas Borges
Processo trabalhista que cobra quase R$ 500 mil avançou para fase de execução. Clube alvirrubro corre contra o tempo para evitar penhora
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O Náutico sofreu um novo desdobramento em seus bastidores jurídicos e financeiros. A ação trabalhista movida pelo ex-goleiro Douglas Borges avançou de fase no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e entrou oficialmente em fase de execução. O processo, que teve início em 25 de fevereiro de 2025 perante a 3ª Vara do Trabalho do Recife, possui o valor da causa estipulado em R$ 498.898,71.
Na decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto Arthur Ferreira Soares, datada de 31 de julho de 2026 e publicada em 3 de agosto de 2026, foram homologados os cálculos apresentados nos autos.
Com a homologação, o magistrado determinou a citação imediata do Náutico, atualmente sob o regime de Recuperação Judicial, para que efetue o pagamento dos valores correspondentes às custas processuais e contribuições previdenciárias no prazo de 48 horas, nos termos do artigo 880 da CLT, sob pena de penhora.
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A decisão judicial esclarece expressamente que o fato de o Náutico estar em processo de Recuperação Judicial não impede a aplicação de atos de constrição ou cobrança referentes a débitos fiscais. Segundo o despacho, esses créditos de natureza fiscal não se submetem ao regime da Recuperação Judicial.
Já em relação aos valores devidos ao próprio atleta e demais credores trabalhistas, o juízo determinou que sejam habilitados diretamente no processo de Recuperação Judicial do clube alvirrubro, observando os trâmites da Lei nº 11.101/2005 e o princípio da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.
Douglas Borges no Náutico
Anunciado no início da temporada 2025, o goleiro Douglas Borges teve uma passagem conturbada pelo Náutico. A contratação do atleta foi recebida com forte desconfiança por parte da torcida alvirrubra, reflexo do seu baixo desempenho no Guarani, seu clube anterior.
Devido às intensas críticas nas redes sociais, o jogador chegou a desativar suas contas pessoais. Em campo, a pressão se confirmou: titular nas rodadas iniciais do Campeonato Pernambucano contra Petrolina e Jaguar, Douglas falhou em lances decisivos que resultaram em gols adversários.
As atuações custaram a vaga na equipe principal para Wellerson, fazendo com que o arqueiro fosse afastado até das listas de relacionados para os compromissos do Estadual e da Copa do Nordeste. O ciclo do atleta no Timbu foi oficialmente encerrado logo após a chegada do goleiro Muriel.