Náutico fica perto de anunciar a contratação do meia Pato Núñez, ex-Amazonas
Cria da base do River Plate, o jogador, de 27 anos, é argentino, chega com contrato até o final do ano, e estava disputando a Série C
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O Náutico está muito próximo de oficializar a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada. O clube alvirrubro encaminhou o acerto com o meia argentino Patricio "Pato" Núñez, de 27 anos, que vinha atuando como titular pelo Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro.
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O jogador chega aos Aflitos para ser mais uma opção no setor de criação do time até o final da Série B. Pato Núñez já se despediu do Amazonas, clube pelo qual disputou 20 partidas nesta temporada, sendo 12 delas como titular na Série C. Lá, acumulou duas assistências, embora não tenha balançado as redes.
O meia argentino havia sido anunciado pelo time amazonense em fevereiro deste ano como uma das apostas para o meio-campo. Revelado nas categorias de base do River Plate, da Argentina, "Pato" Núñez conta com uma trajetória rodada pelo futebol sul-americano, com passagens por clubes da Argentina, Peru e Brasil.
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Em seu currículo, constam experiências por Aldosivi, Almirante Brown, Tristán Suárez e Deportivo Morón em seu país natal, além do Universidad César Vallejo no futebol peruano. Em solo brasileiro, antes de defender o Amazonas, Pato Núñez vestiu as camisas de Carlos Renaux-SC e América-RJ.
Reforços do Náutico
A chegada de Pato Núñez faz parte do movimento da diretoria do Náutico para qualificar o elenco visando a reta decisiva da temporada. O argentino junta-se a um pacote recente de reforços contratados nesta janela de transferências, que já contou com as chegadas do zagueiro Léo Índio, do lateral-esquerdo Ryan Carlos, do meia Jean Carlos e do atacante Benjamín Borasi.