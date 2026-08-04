fechar
Nautico | Notícia

Náutico fica perto de anunciar a contratação do meia Pato Núñez, ex-Amazonas

Cria da base do River Plate, o jogador, de 27 anos, é argentino, chega com contrato até o final do ano, e estava disputando a Série C

Por Davi Saboya Publicado em 04/08/2026 às 20:54
Pato Nuñez em treino pelo Amazonas
Pato Nuñez em treino pelo Amazonas - João Normando/Amazonas FC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico está muito próximo de oficializar a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada. O clube alvirrubro encaminhou o acerto com o meia argentino Patricio "Pato" Núñez, de 27 anos, que vinha atuando como titular pelo Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

O jogador chega aos Aflitos para ser mais uma opção no setor de criação do time até o final da Série B. Pato Núñez já se despediu do Amazonas, clube pelo qual disputou 20 partidas nesta temporada, sendo 12 delas como titular na Série C. Lá, acumulou duas assistências, embora não tenha balançado as redes.

O meia argentino havia sido anunciado pelo time amazonense em fevereiro deste ano como uma das apostas para o meio-campo. Revelado nas categorias de base do River Plate, da Argentina, "Pato" Núñez conta com uma trajetória rodada pelo futebol sul-americano, com passagens por clubes da Argentina, Peru e Brasil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em seu currículo, constam experiências por Aldosivi, Almirante Brown, Tristán Suárez e Deportivo Morón em seu país natal, além do Universidad César Vallejo no futebol peruano. Em solo brasileiro, antes de defender o Amazonas, Pato Núñez vestiu as camisas de Carlos Renaux-SC e América-RJ.

Reforços do Náutico

A chegada de Pato Núñez faz parte do movimento da diretoria do Náutico para qualificar o elenco visando a reta decisiva da temporada. O argentino junta-se a um pacote recente de reforços contratados nesta janela de transferências, que já contou com as chegadas do zagueiro Léo Índio, do lateral-esquerdo Ryan Carlos, do meia Jean Carlos e do atacante Benjamín Borasi.

Leia também

Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Cobra Coral

Santa Cruz: Bruno Rodrigues rebate críticas e reafirma foco no acesso à Série B
Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF
Foco no acesso

Bruno Rodrigues detalha reestruturação no Santa Cruz, justifica atrasos e garante salários em dia com nova SAF

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya