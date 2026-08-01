Samuel destaca confiança do elenco após reação do Náutico na Série B: "Firmou mais o grupo"
Volante afirmou que vitória sobre o Londrina e empate contra o líder Criciúma fortaleceram o ambiente no Timbu após sequência de oito jogos sem vencer
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Após encerrar uma sequência de oito partidas sem vencer, o Náutico vive um momento de confiança na Série B. Um dos jogadores que destacou a mudança de ambiente no clube foi o volante Samuel, que afirmou que os últimos resultados fortaleceram o elenco e melhoraram o dia a dia da equipe.
Cria das categorias de base do Timbu, o camisa 41 ganhou espaço entre os titulares justamente na reação alvirrubra. Depois da vitória sobre o Londrina e do empate fora de casa diante do líder Criciúma, o meio-campista acredita que o grupo voltou a ganhar confiança para a sequência da competição.
Samuel destaca confiança do elenco
O volante afirmou que o jejum de vitórias afetou o ambiente do clube, mas ressaltou que os últimos resultados deram uma nova motivação ao elenco.
"A gente vinha de uma sequência muito ruim. Estávamos há vários jogos sem vencer, e essa última vitória, junto com esse último jogo, o empate, foi muito boa para nós. Firmou mais o grupo. Querendo ou não, a equipe vem de uma confiança gigantesca, o nosso dia a dia melhorou bastante, e acho que isso só tem nos ajudado."
Segundo Samuel, a retomada dos bons resultados refletiu diretamente no trabalho realizado durante a semana, fator que pode ser decisivo para a equipe manter a evolução nas próximas rodadas.
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Náutico tenta embalar na Série B
A reação citada por Samuel começou na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, resultado que encerrou um jejum de cerca de um mês e meio sem triunfos. Na rodada seguinte, o Timbu arrancou um empate diante do líder Criciúma, fora de casa, ampliando a sequência positiva.
Antes da recuperação, o Náutico acumulava oito jogos sem vencer, período em que caiu da quarta para a 14ª colocação da Série B.
Agora, o clube ocupa a 13ª posição, com 25 pontos, somando sete vitórias, quatro empates e nove derrotas. A expectativa do elenco é aproveitar o momento de confiança para se afastar de vez da parte inferior da tabela e voltar a mirar posições mais altas na competição.
Próximo jogo do Náutico
Após somar quatro pontos nas duas últimas rodadas, o Náutico terá mais um desafio importante na luta para se afastar da parte de baixo da tabela da Série B. O duelo será uma oportunidade para o Náutico confirmar a reação iniciada nas últimas rodadas e seguir ganhando confiança na temporada.
O próximo compromisso do Timbu será diante do Atlético-GO, no dia 9 de agosto (domingo), pela 21ª rodada da Série B. A equipe goiana ocupa a 7ª colocação, com 31 pontos, e vive bom momento na competição, acumulando quatro partidas de invencibilidade, com três vitórias e um empate.