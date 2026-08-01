fechar
Nautico |

Samuel destaca confiança do elenco após reação do Náutico na Série B: "Firmou mais o grupo"

Volante afirmou que vitória sobre o Londrina e empate contra o líder Criciúma fortaleceram o ambiente no Timbu após sequência de oito jogos sem vencer

Por Lucas Valle Publicado em 01/08/2026 às 9:00
Samuel, volante do Náutico
Samuel, volante do Náutico - Rafael Vieira/CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Após encerrar uma sequência de oito partidas sem vencer, o Náutico vive um momento de confiança na Série B. Um dos jogadores que destacou a mudança de ambiente no clube foi o volante Samuel, que afirmou que os últimos resultados fortaleceram o elenco e melhoraram o dia a dia da equipe.

Cria das categorias de base do Timbu, o camisa 41 ganhou espaço entre os titulares justamente na reação alvirrubra. Depois da vitória sobre o Londrina e do empate fora de casa diante do líder Criciúma, o meio-campista acredita que o grupo voltou a ganhar confiança para a sequência da competição.

Samuel destaca confiança do elenco

O volante afirmou que o jejum de vitórias afetou o ambiente do clube, mas ressaltou que os últimos resultados deram uma nova motivação ao elenco.

"A gente vinha de uma sequência muito ruim. Estávamos há vários jogos sem vencer, e essa última vitória, junto com esse último jogo, o empate, foi muito boa para nós. Firmou mais o grupo. Querendo ou não, a equipe vem de uma confiança gigantesca, o nosso dia a dia melhorou bastante, e acho que isso só tem nos ajudado."

Segundo Samuel, a retomada dos bons resultados refletiu diretamente no trabalho realizado durante a semana, fator que pode ser decisivo para a equipe manter a evolução nas próximas rodadas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Náutico tenta embalar na Série B

A reação citada por Samuel começou na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, resultado que encerrou um jejum de cerca de um mês e meio sem triunfos. Na rodada seguinte, o Timbu arrancou um empate diante do líder Criciúma, fora de casa, ampliando a sequência positiva.

Antes da recuperação, o Náutico acumulava oito jogos sem vencer, período em que caiu da quarta para a 14ª colocação da Série B.

Agora, o clube ocupa a 13ª posição, com 25 pontos, somando sete vitórias, quatro empates e nove derrotas. A expectativa do elenco é aproveitar o momento de confiança para se afastar de vez da parte inferior da tabela e voltar a mirar posições mais altas na competição.

Próximo jogo do Náutico

Após somar quatro pontos nas duas últimas rodadas, o Náutico terá mais um desafio importante na luta para se afastar da parte de baixo da tabela da Série B. O duelo será uma oportunidade para o Náutico confirmar a reação iniciada nas últimas rodadas e seguir ganhando confiança na temporada.

O próximo compromisso do Timbu será diante do Atlético-GO, no dia 9 de agosto (domingo), pela 21ª rodada da Série B. A equipe goiana ocupa a 7ª colocação, com 31 pontos, e vive bom momento na competição, acumulando quatro partidas de invencibilidade, com três vitórias e um empate.

Leia também

Samuel celebra sequência como titular, ganha confiança e mira permanência no time do Náutico
Náutico

Samuel celebra sequência como titular, ganha confiança e mira permanência no time do Náutico
Náutico pode suprir carência na lateral esquerda com jogador da Série C
Mercado

Náutico pode suprir carência na lateral esquerda com jogador da Série C

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.