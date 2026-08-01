Náutico anuncia Ryan Carlos, ex-Figueirense, como novo reforço para a Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lateral-esquerdo assina contrato com o Náutico até o fim de 2026 e chega para ampliar opções após saída de Yuri Silva da equipe alvirrubra

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico anunciou a contratação em definitivo do lateral-esquerdo Ryan Carlos, que estava no Figueirense. O jogador assinou contrato com o Timbu até o fim da temporada de 2026 e já está integrado ao elenco alvirrubro no CT Wilson Campos.

O atleta passou pelos exames médicos de praxe, foi aprovado e formalizou o vínculo com o clube. Ryan fica à disposição da comissão técnica formada por Hélio e Guilherme dos Anjos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Estou muito feliz e motivado, pronto para honrar essa camisa dentro de campo e dar alegria para a nação alvirrubra”, afirmou Ryan, em declaração ao site oficial do Náutico.

A contratação do lateral ocorre em meio à reformulação do elenco alvirrubro. Ryan Carlos chega para ampliar as alternativas na lateral esquerda após a saída de Yuri Silva, que acertou com o Atlético-GO.

Atualmente, Igor Fernandes é o titular da posição. Além dele, o Náutico conta com Luiz Paulo, Riquelme e Léo Jance como opções para o setor.

Ryan Carlos foi anunciado pelo Figueirense em março e disputou seis partidas pelo clube catarinense. O lateral, porém, não atua desde o fim de maio.

Antes de chegar ao Náutico, o jogador já havia sido alvo do Timbu no fim do ano passado. Em 2024, Ryan trabalhou com Hélio dos Anjos no CRB.

Carreira de Ryan Carlos

Formado nas categorias de base do São Paulo, Ryan Carlos também passou por Ponte Preta e Bahia. No clube baiano, foi profissionalizado e disputou 23 partidas em 2023.

O lateral ainda acumula experiências no futebol internacional. Ele defendeu o Estrela da Amadora, de Portugal, além de Chornomorets e Inhulets Petrove, ambos da Ucrânia.