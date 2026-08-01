Náutico anuncia Ryan Carlos, ex-Figueirense, como novo reforço para a Série B
Lateral-esquerdo assina contrato com o Náutico até o fim de 2026 e chega para ampliar opções após saída de Yuri Silva da equipe alvirrubra
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Náutico anunciou a contratação em definitivo do lateral-esquerdo Ryan Carlos, que estava no Figueirense. O jogador assinou contrato com o Timbu até o fim da temporada de 2026 e já está integrado ao elenco alvirrubro no CT Wilson Campos.
O atleta passou pelos exames médicos de praxe, foi aprovado e formalizou o vínculo com o clube. Ryan fica à disposição da comissão técnica formada por Hélio e Guilherme dos Anjos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.
“Estou muito feliz e motivado, pronto para honrar essa camisa dentro de campo e dar alegria para a nação alvirrubra”, afirmou Ryan, em declaração ao site oficial do Náutico.
A contratação do lateral ocorre em meio à reformulação do elenco alvirrubro. Ryan Carlos chega para ampliar as alternativas na lateral esquerda após a saída de Yuri Silva, que acertou com o Atlético-GO.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atualmente, Igor Fernandes é o titular da posição. Além dele, o Náutico conta com Luiz Paulo, Riquelme e Léo Jance como opções para o setor.
Ryan Carlos foi anunciado pelo Figueirense em março e disputou seis partidas pelo clube catarinense. O lateral, porém, não atua desde o fim de maio.
Antes de chegar ao Náutico, o jogador já havia sido alvo do Timbu no fim do ano passado. Em 2024, Ryan trabalhou com Hélio dos Anjos no CRB.
Carreira de Ryan Carlos
Formado nas categorias de base do São Paulo, Ryan Carlos também passou por Ponte Preta e Bahia. No clube baiano, foi profissionalizado e disputou 23 partidas em 2023.
O lateral ainda acumula experiências no futebol internacional. Ele defendeu o Estrela da Amadora, de Portugal, além de Chornomorets e Inhulets Petrove, ambos da Ucrânia.