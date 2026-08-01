Kauã Maranhão exalta Hélio e Guilherme dos Anjos: "Eles nunca desistem dos jogadores"

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Jogador alvirrubro afirmou que os treinadores sempre acreditaram em seu potencial e destacou a importância dos conselhos para sua evolução

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Kauã Maranhão vive um dos melhores momentos da sua carreira. Depois de se destacar por empréstimo ao Piauí, o atacante voltou ao Náutico, ganhou espaço na equipe principal e já soma dois gols em quatro partidas. Agora, o jogador também faz questão de reconhecer que Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos tiveram um papel fundamental para esse processo.

Em entrevista exclusiva ao Escrete Clube, disponível no YouTube da Rádio Jornal, o atacante revelou os aprendizados que teve com os dois treinadores e destacou a confiança que recebeu durante sua trajetória no clube.

"Eles nunca desistiram de mim"

Kauã afirmou que Hélio dos Anjos tem uma relação quase paternal com o elenco e ressaltou que tanto o treinador quanto Guilherme foram fundamentais para sua evolução como atleta.

"A minha relação com eles é a melhor possível. Eu digo que ele é um paizão. Vai puxar a orelha quando tem que puxar, mas também vai elogiar na hora certa."

Na sequência, o atacante destacou a persistência da comissão técnica e lembrou que até mesmo o período de empréstimo fez parte do processo de amadurecimento.

"Eu aprendi uma coisa com os professores: persistência. Eles nunca desistem dos jogadores. A prova viva disso sou eu. Estou aqui para dizer que eles acreditaram no meu trabalho. Na hora em que precisaram falar que eu tinha que ser emprestado, eles falaram. Então, hoje só estou colhendo os frutos dos conselhos que eles me deram."

Retorno em alta ao Timbu

O bom momento de Kauã começou ainda no primeiro semestre de 2026, quando defendeu o Piauí. Pelo clube, marcou 16 gols em 29 partidas, sendo 10 na Série D, quatro no Campeonato Piauiense e dois na Copa do Nordeste, desempenho que chamou a atenção da comissão técnica alvirrubra.

De volta ao Náutico, o atacante rapidamente conquistou espaço. Até o momento, disputou quatro partidas, foi titular em duas delas e balançou as redes duas vezes, tornando-se uma das principais opções ofensivas da equipe.

Cria da base do Náutico

Kauã Maranhão chegou ao Náutico em 2019 para integrar a equipe sub-15 e percorreu todas as categorias de base do clube até estrear no profissional, em 2022, no empate sem gols contra o Campinense, pela Copa do Nordeste.

Durante esse período, conquistou o Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2021 e também fez parte do elenco campeão estadual em 2022, conquista que o atacante considera a mais marcante de sua trajetória com a camisa alvirrubra.

Momento do Náutico

Após atravessar uma sequência de oito partidas sem vencer, o Náutico voltou a reagir na Série B. A equipe encerrou o jejum ao derrotar o Londrina e, na rodada seguinte, empatou fora de casa com o líder Criciúma.

Com a recuperação, o Timbu ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos, somando sete vitórias, quatro empates e nove derrotas, e tenta manter a evolução na luta por uma campanha mais consistente na competição.

Confira a entrevista completa com Kauã Maranhão