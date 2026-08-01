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Nautico | Notícia

"Eu estava com saudade do Náutico", declara Kauã Maranhão

O atacante é cria da base do clube alvirrubro alvirrubro e retornou de empréstimo ao Timbu com dois gols em três partidas disputadas

Por Davi Saboya Publicado em 01/08/2026 às 9:13
Kau&atilde; Maranh&atilde;o, atacante do N&aacute;utico
Kauã Maranhão, atacante do Náutico - JAILTON JR/JC IMAGEM

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De volta para casa com direito a gol e vitória, o atacante Kauã Maranhão não escondeu a felicidade por vestir novamente a camisa do Náutico nos Aflitos. O jogador foi o convidado da última edição do Escrete Clube, o videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Criado nas categorias de base do Timbu, o jogador destacou a importância da experiência acumulada durante o período em que esteve emprestado ao Piauí e ressaltou o sentimento especial de reencontrar a torcida no estádio.

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"Eu estava com saudade do Náutico, desse clima, dos Aflitos. Esse período de empréstimo me ajudou a amadurecer. Fico feliz de poder voltar a jogar em um estádio que conheço muito bem. Fiz toda a minha base no clube e foi uma sensação inexplicável voltar a jogar em casa, com gol e vitória", comemorou o atacante.

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O retorno também trouxe de volta uma relação antiga com as arquibancadas e com o ambiente do estádio alvirrubro. Identificado com o clube desde as divisões de base, Kauã relembrou os tempos de torcedor e fez questão de exaltar o peso do torcedor alvirrubro nos Aflitos.

"Eu joguei com o Jean, por exemplo, em 2019, e no acesso estava na arquibancada. É diferente demais jogar nos Aflitos, ainda mais com o estádio lotado. Nosso torcedor é o 12º jogador, faz total a diferença. Já estou acostumado a jogar nos Aflitos. É a minha casa", declarou.

Além do clima de festa pelo retorno, Kauã Maranhão celebrou a oportunidade de reeditar a parceria com o meia Jean Carlos, referência no elenco. O atacante rasgou elogios ao companheiro e projetou momentos de alegria para a torcida ao lado do camisa 10, que foi o autor das assistências dos dois gols de Kauã na Série B - na derrota para o CRB e na vitória sobre o Londrina.

"O Jean era o craque da equipe desde quando subi de divisão. Sempre passa um pouco da sua experiência para todo o elenco. Fico feliz de jogar de novo com ele no Náutico e espero que possa fazer a torcida feliz junto com o Jean Carlos", finalizou.

Escrete Clube: Veja a entrevista na íntegra com Kauã Maranhão, atacante do Náutico

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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