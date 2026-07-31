Samuel celebra sequência como titular, ganha confiança e mira permanência no time do Náutico

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Volante de 22 anos do Náutico destacou a importância das oportunidades recebidas e vive um momento de afirmação na equipe alvirrubra

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O volante Samuel vive um dos melhores momentos desde que chegou ao elenco profissional do Náutico. Titular nas duas últimas partidas da equipe na Série B, o meio-campista de 22 anos afirmou estar mais confiante após a sequência recebida e espera manter o espaço entre os 11 titulares do Timbu.

Cria das categorias de base alvirrubras, o camisa 41 ganhou destaque nas últimas rodadas com boas atuações justamente no momento em que o Náutico iniciou sua reação na competição.

Samuel celebra sequência e demonstra confiança

Após iniciar as duas últimas partidas como titular, Samuel destacou a importância da confiança recebida e revelou que sempre se preparou para aproveitar as oportunidades quando elas surgissem.

"Muito feliz em voltar a jogar como titular. Uma coisa que levo para mim sempre, e venho conversando com o Auremir, é o que ele diz: 'Samuquinha, tu tem que trabalhar para ti'. Eu sempre mantive isso na minha cabeça. Sempre gostei de trabalhar para, quando a oportunidade aparecer, estar preparado."

Na sequência, o volante afirmou que a titularidade aumenta a confiança para o restante da temporada e acredita que pode seguir conquistando espaço no elenco.

"Iniciar a partida é muito importante. A visibilidade é boa, ainda mais jogando bem. A gente volta mais confiante. Nessas minhas duas partidas, estou muito mais confiante no meu dia a dia. Não que eu não estivesse antes, mas isso vai agregando ao jogador. Então, estou muito feliz por iniciar essas partidas como titular e acredito que, nas próximas, fazendo ótimos jogos, eu possa continuar."

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Cria da base ganhou espaço no elenco

Samuel chegou ao Náutico em 2023 para integrar a equipe sub-20 e estreou no profissional na temporada seguinte. Durante sua trajetória, ainda passou por empréstimos ao Águia de Marabá e ao Rio Grande-RN antes de retornar aos Aflitos.

Em 2025, o jogador disputou a Série C pelo Náutico, onde entrou em campo nove vezes, sendo duas delas como titular. No fim da temporada, o Timbu renovou o contrato do volante até o final de 2027, demonstrando confiança no potencial do atleta.

Na atual temporada, Samuel disputou oito partidas no Campeonato Pernambucano, todas como titular. Já na Série B, soma dez jogos, sendo cinco entre os 11 iniciais. As últimas duas atuações renderam elogios da torcida, que passou a pedir uma sequência maior para o jogador.

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Momento do Náutico na Série B

A boa fase de Samuel acontece em um momento crucial para a temporada alvirrubra. O Náutico vinha de uma sequência de oito partidas sem vencer, período em que despencou na tabela, saindo da 4ª para a 14ª colocação da Série B.

Nas duas últimas rodadas, o Timbu voltou a pontuar. Primeiro venceu o Londrina, encerrando um jejum de quase um mês e meio sem vitórias. Em seguida, empatou fora de casa com o líder Criciúma, conquistando um ponto importante na briga pela permanência.

Atualmente, o Náutico ocupa a 13ª posição da Série B, com 25 pontos conquistados, campanha de sete vitórias, quatro empates e nove derrotas.