Presidente do Náutico acusa Dodô de enganar o clube e promete recorrer da rescisão

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Em entrevista coletiva, dirigente afirmou que o clube recorrerá da decisão da CNRD e fez duras críticas à postura adotada pelo meia

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, fez duras críticas ao meia Dodô durante entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (31), convocada para esclarecer a posição do clube após o jogador conseguir a rescisão indireta do contrato por meio da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Além de confirmar que o Náutico recorrerá da decisão, o dirigente afirmou que a maior indignação do clube não está apenas no aspecto jurídico, mas na postura adotada pelo atleta durante todo o processo.

Bruno Becker promete recorrer da decisão da CNRD

Ao iniciar a entrevista, Bruno Becker afirmou que o clube foi surpreendido pela decisão que encerrou o vínculo de Dodô com o Náutico.

Segundo o presidente, o departamento jurídico já trabalha para tentar reverter a liminar concedida ao atleta.

"O Náutico recebe com surpresa e indignação tanto a decisão quanto a postura do atleta. Acho que esse fato tem que ser analisado sob dois prismas: o jurídico e o de caráter e conduta."

"No aspecto jurídico, a decisão cabe recurso. O Náutico vai apresentar a defesa. Vale lembrar que essa foi uma decisão liminar, mas o processo segue. A gente já teve vários exemplos aqui no clube de atletas que conseguiram uma decisão liminar e nós conseguimos reverter. Então, no prisma jurídico, o nosso departamento já está atuando, defendendo os interesses do clube e o que está previsto no contrato."

"Poucas vezes vi tanta desfaçatez e dissimulação", diz presidente

O tom da entrevista ficou ainda mais forte quando Bruno Becker passou a comentar a conduta de Dodô durante a negociação que antecedeu a rescisão.

"Do ponto de vista de conduta e caráter, a surpresa foi maior ainda. A indignação é muito maior. Poucas vezes na minha vida eu vi tanta desfaçatez e dissimulação de uma pessoa. É importante que fique claro e que a gente não queira inverter os valores. Independentemente da decisão da CNRD, da interpretação que tenha sido dada, o Náutico não cometeu nenhuma irregularidade, nem de conduta nem jurídica. Quem cometeu foi o atleta e o staff do atleta. O Náutico sempre procurou tratar tudo de forma reta, honesta e transparente."

Bruno Becker acrescentou que mantém a relação de confiança com o elenco justamente pela forma como conduz as negociações internas.

"Não é à toa que eu consigo, mesmo com atraso de salário, andar aqui na sede de cabeça erguida, no CT, falando com todos os jogadores, viajando com a delegação. Porque tratamos as coisas com os jogadores de forma honesta e clara, diferente do atleta."

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Presidente diz que Dodô enganou clube e companheiros

Durante a coletiva, Bruno Becker revelou que decidiu reintegrar Dodô ao elenco após um pedido feito pelos próprios jogadores. Segundo ele, naquele momento o meia já tinha conhecimento da ação na CNRD e da possibilidade de obter a rescisão contratual.

O presidente relatou uma conversa que teve com o atleta logo após um treinamento, antes da divulgação da decisão.

"É inadmissível. O atleta não enganou só o clube, enganou os companheiros de equipe, que pediram a permanência dele. Diante desse pedido, quando ele chegou até mim, tomei a decisão pensando no clube e no time e reintegrei o atleta."

Na sequência, Becker detalhou o episódio.

"Em todo esse movimento que foi feito, o atleta já sabia que existia a ação. Enquanto eu estava no CT, após o treino, conversei com o atleta, apertei a mão dele e perguntei: 'Como é que está?'. Ele respondeu: 'Está tudo certo, presidente. Vamos para o jogo, vai dar certo', já sabendo que havia uma decisão que estava prestes a sair em caráter liminar."

Ao concluir o posicionamento, o dirigente voltou a afirmar que, na visão do clube, o episódio ultrapassa a discussão jurídica.

"Mais do que uma questão jurídica, é uma questão de caráter. E isso traz uma indignação e uma revolta para o presidente, para o clube, para os atletas e para os funcionários. Eu não acredito que exista alguém que aplauda uma postura dessa."

Entenda o caso Dodô

Dodô conseguiu a rescisão indireta do contrato por meio da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O fim do vínculo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o meia acertou a transferência para o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

O pedido apresentado pelo estafe do atleta teve como base o impasse envolvendo a compra dos direitos econômicos junto ao Coimbra.

Na decisão liminar, a CNRD registrou que o Náutico não apresentou resposta aos pedidos formulados dentro do prazo estabelecido. Enquanto isso, o clube mantém a posição de que recorrerá da decisão e tentará reverter a rescisão.