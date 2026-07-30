Náutico pode suprir carência na lateral esquerda com jogador da Série C

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Igor Fernandes é titular absoluto no setor, mas as demais opções não tem agradado a comissão técnica, tanto que precisou improvisar no último jogo

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O Náutico está no mercado para encorpar o seu elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e tem um jogador no radar para suprir uma lacuna na equipe. A diretoria alvirrubra negocia a contratação do lateral-esquerdo Ryan, de 24 anos, atualmente no Figueirense. As conversas entre o clube e o atleta já estão em andamento para selar a transferência.

Esta não é a primeira vez que o jogador entra no radar do Timbu. No fim do ano passado, a diretoria alvirrubra já havia tentado a contratação. Agora, o interesse ganha força para suprir a lacuna deixada no elenco após a saída de Yuri Silva.

O titular absoluto da posição hoje é Igor Fernandes, mas a comissão técnica comandada por Hélio e Guilherme dos Anjos busca ampliar as opções para o setor, que conta também com Luiz Paulo, Riquelme e Léo Jance - nenhum dos três tem conseguido agradar.

Caso o negócio seja concretizado, Ryan reencontrará o técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no CRB em 2024. Anunciado pelo Figueirense em março deste ano, o lateral disputou apenas seis partidas pela equipe catarinense e não entra em campo desde o final de maio.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Ryan acumula passagens por Ponte Preta e Bahia, clube onde se profissionalizou e viveu um dos momentos mais ativos da carreira ao atuar em 23 partidas na temporada 2023.

No futebol internacional, o atleta defendeu o Estrela da Amadora, de Portugal, e teve experiências no futebol ucraniano vestindo as camisas do Chornomorets e do Inhulets Petrove.

Carência do Náutico

No último jogo, o empate com o Criciúma, o Náutico não contou com o lateral-esquerdo Igor Fernandes, que cumpriu suspensão. Assim, a escolha dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos foi a improvisação do lateral-direito Matheus Ribeiro, que acabou sofrendo uma grave lesão na tíbia e só voltará a jogar na próxima temporada.

Luiz Paulo, que retornou de grave lesão no joelho, e Léo Jance, contratado nesta temporada, não estão sequer figurando o banco de reservas nos últimos jogos. O garoto Riquelme até tem sido relacionado, só que não tem recebido oportunidades.