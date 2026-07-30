Dodô e Vinícius podem voltar ao Náutico contra o Atlético-GO; Matheus Ribeiro deve perder temporada

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Meia e atacante avançam em recuperação e podem reforçar o Timbu; lateral passou por cirurgia após fratura na tíbia em duelo contra o Criciúma

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O Náutico pode ter reforços importantes para o jogo contra o Atlético-GO, pela Série B. Segundo informações do repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o meia Dodô e o atacante Vinícius têm chance de voltar a ser relacionados, a depender da evolução física nos próximos dias.

Os dois jogadores estão entre as ausências mais sentidas pela torcida alvirrubra na sequência recente da competição. Dodô se recupera de uma lesão grau 1, enquanto Vinícius já realiza trabalhos junto com a fisioterapia.

Caso estejam liberados pelo departamento médico, a tendência é que ambos fiquem à disposição dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

Dodô teve uma lesão grau 1, e o período sem jogos pode ajudar na reta final de recuperação. O meia é considerado uma peça importante no setor de criação do Náutico, especialmente pela capacidade de condução, drible e finalização.

Vinícius, por sua vez, também avança no processo de recuperação. O atacante já trabalha com a fisioterapia e pode ser opção caso apresente condições físicas adequadas até a partida contra o Atlético-GO.

A presença dos dois ainda depende da avaliação do departamento médico e da comissão técnica.

Se Dodô e Vinícius vivem expectativa de retorno, a situação de Matheus Ribeiro é mais delicada. O lateral-direito sofreu uma fratura na tíbia durante o jogo contra o Criciúma, após lance em que cometeu uma falta e acabou se lesionando.

Matheus já passou por cirurgia e deve ficar afastado dos gramados por alguns meses. Ainda não há prazo oficial para retorno, mas a possibilidade mais provável é que o jogador não atue mais nesta temporada.

Nas redes sociais, o lateral publicou mensagem sobre o momento difícil e afirmou que iniciará um novo desafio: o processo de recuperação física.