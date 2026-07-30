Dodô deixa o Náutico após conseguir rescisão indireta de contrato
Após um grande imbróglio sobre a possível saída, o meia tinha sido reintegrado ao elenco alvirrubro e estava nos planos para a disputa da Série B
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Uma reviravolta aconteceu no caso do meia Dodô no Náutico. O jogador conseguiu a rescisão indireta do contrato e não possui mais vínculo com o Timbu. Inclusive, o fim do vínculo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o atleta já acertou com o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.
A medida foi obtida pelo atleta por meio da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). No órgão, ligado à CBF, o staff de Dodô solicitou que, em caráter de urgência, o Náutico comprovasse o pagamento de R$ 800 mil à vista, conforme acertado com o Coimbra, e a entrega de uma proposta formal de contrato de trabalho ao jogador.
Além disso, foi pedido que o atleta tenha o direito de analisar e responder a essa proposta. Caso o jogador optasse por não aceitar a oferta do Náutico, o clube deveria ser obrigado a liberá-lo imediatamente para que ele possa assinar com outra equipe e seguir trabalhando normalmente.
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Na decisão, CNRD destacou que, embora tenha sido notificado oficialmente sobre o caso, o Náutico não apresentou qualquer resposta aos pedidos dentro do prazo.
Em nota oficial, o clube informou que recebeu com "estranhamento a informação" da rescisão contratual de Dodô. Além disso, afirmou que o presidente alvirrubro Bruno Becker concederá uma entrevista coletiva para esclarecer o assunto, na manhã desta sexta-feira (31).
"O Clube Náutico Capibaribe recebe com estranhamento a informação sobre a rescisão contratual do atleta Dodô, especialmente diante de todo o contexto recente envolvendo o jogador e da postura adotada pelo Clube na condução do caso."
Dodô e Coimbra x Náutico
O imbróglio entre Dodô e o Náutico começou quando o Coimbra, detentor dos direitos econômicos do jogador, recebeu a proposta do futebol sul-coreano. Porém, o Timbu decidiu exercer o direito de compra, previsto no contrato, no valor de R$ 800 mil, sendo pago em cinco parcelas a partir de fevereiro de 2027.
Só que o entrave na negociação consiste no fator de que o Coimbra alega que o pagamento teria que ser feito à vista. Dodô chegou a faltar treino, ser afastado do elenco principal e até ser o protagonista de fortes declarações dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos e o presidente Bruno Becker.
Os três seguiram um discurso que o fim do ciclo era inevitável, no entanto, que o Náutico não sairia prejudicado. Até que o meia Jean Carlos concedeu uma entrevista coletiva, saiu em defesa de Dodô e revelou que o jogador pediu para voltar a jogar.
Nesse cenário, Jean liderou o processo de reintegração de Dodô ao elenco junto aos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Inclusive, os treinadores já tinha declarado que o meia estava nos planos para a disputa da Série B, fato que não irá mais acontecer.