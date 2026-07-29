"Confesso que senti medo", lateral do Náutico faz desabafo após cirurgia
Matheus Ribeiro sofreu uma lesão na tíbia no empate com o Criciúma pela Série B, em Santa Catarina, e só voltará a jogar na próxima temporada
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O lateral-direito Matheus Ribeiro realizou um desabafo nas redes sociais após a cirurgia na tíbia. O jogador sofreu a lesão no empate do Náutico com o Criciúma, no último domingo, e precisou passar pelo procedimento cirúrgico, nessa terça-feira. Assim, passará por uma recuperação de cerca de quatro meses.
Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), Matheus Ribeiro não escondeu o medo que sentiu após a lesão. Além disso, frisou que essa foi a primeira cirurgia na carreira.
"Os últimos dias foram muito difíceis para mim. Infelizmente, não consegui entregar o que esperavam de mim. E isso é o que mais me entristece. Sempre me cobrei muito e queria ter correspondido da forma que o clube e todos que confiaram em mim mereciam", afirmou.
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"No momento em que buscava reagir, veio a lesão. Ontem passei pela primeira cirurgia da minha carreira e confesso que senti medo. É um sentimento novo para mim, mas não maior do que a minha vontade de voltar", completou.
O lateral ainda admitiu que não vinha em um bom momento com a camisa alvirrubra. Ele sofreu a lesão justamente quando ganhou uma nova chance na equipe titular para atuar improvisado do lado esquerdo, já que Igor Fernandes estava suspenso.
Veja o desabado do lateral do Náutico na íntegra
"Desde que cheguei ao Náutico, procurei honrar essa camisa com trabalho, respeito e comprometimento. Todos os dias entrei no CT com o desejo de evoluir e retribuir a confiança da diretoria, da comissão técnica, dos meus companheiros e da torcida", comentou Matheus Ribeiro, que já tratou de focar na recuperação.
"Agora começa um novo desafio. Vou encarar essa recuperação com a mesma dedicação que sempre tive dentro do futebol. Obrigado ao Náutico, minha família, aos meus companheiros, aos profissionais do clube e a todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio. Tenho fé de que esse capítulo difícil também vai passar", completou.