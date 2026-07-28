Com desfalques, Náutico possui o tempo como aliado para reorganizar a equipe visando o Atlético-GO
Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos serão obrigados a mudar a escalação do Timbu para a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
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O empate sem gols diante do líder Criciúma, na abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou um saldo indigesto para a comissão técnica do Náutico. Para o próximo compromisso na competição, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o volante Wenderson e o lateral-direito Matheus Ribeiro, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
A situação de Matheus é ainda mais delicada: o jogador sofreu uma fratura na tíbia durante o último confronto e desfalcará o Timbu por um período prolongado na temporada.
Apesar das baixas, o longo hiato na tabela surge como um aliado na preparação alvirrubra. Como o duelo contra o Atlético-GO está agendado apenas para o dia 9 de agosto, às 16h, nos Aflitos, o treinador terá tempo de sobra para testar alternativas e ajustar a estrutura tática da equipe.
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Para o setor defensivo, o retorno do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que cumpriu suspensão automática na última rodada, surge como um alívio imediato, permitindo que a ala esquerda volte à sua configuração original após o improviso da última partida.
A grande dor de cabeça da comissão técnica se concentra no setor de marcação do meio-campo. Sem Wenderson, a opção natural do elenco para a posição no momento é o volante Auremir. Isso porque Luiz Felipe deixou o jogo contra o Criciúma se queixando de uma lesão muscular e é dúvida.
Em contrapartida, o meia Dodô pode voltar a ser relacionado. Ele sofreu uma lesão grau um na coxa antes da vitória sobre o Londrina e pode aparecer na equipe.
Náutico na Série B
O confronto válido pela 21ª rodada é visto como fundamental para os rumos do Náutico na Série B. Atualmente na 13ª colocação com 25 pontos, o Alvirrubro mantém uma distância de cinco pontos para o Londrina, equipe que abre a zona de rebaixamento em 17º lugar.
Ao mesmo tempo, o Timbu olha para a parte de cima da tabela: a margem para o G-6, fechado pelo Fortaleza, sexto colocado com 31 pontos, é de seis pontos, mantendo acesa a busca por estabilidade e aproximação das primeiras posições.