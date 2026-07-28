Com desfalques, Náutico possui o tempo como aliado para reorganizar a equipe visando o Atlético-GO

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos serão obrigados a mudar a escalação do Timbu para a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O empate sem gols diante do líder Criciúma, na abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro, deixou um saldo indigesto para a comissão técnica do Náutico. Para o próximo compromisso na competição, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o volante Wenderson e o lateral-direito Matheus Ribeiro, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A situação de Matheus é ainda mais delicada: o jogador sofreu uma fratura na tíbia durante o último confronto e desfalcará o Timbu por um período prolongado na temporada.

Apesar das baixas, o longo hiato na tabela surge como um aliado na preparação alvirrubra. Como o duelo contra o Atlético-GO está agendado apenas para o dia 9 de agosto, às 16h, nos Aflitos, o treinador terá tempo de sobra para testar alternativas e ajustar a estrutura tática da equipe.

Para o setor defensivo, o retorno do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que cumpriu suspensão automática na última rodada, surge como um alívio imediato, permitindo que a ala esquerda volte à sua configuração original após o improviso da última partida.

A grande dor de cabeça da comissão técnica se concentra no setor de marcação do meio-campo. Sem Wenderson, a opção natural do elenco para a posição no momento é o volante Auremir. Isso porque Luiz Felipe deixou o jogo contra o Criciúma se queixando de uma lesão muscular e é dúvida.

Em contrapartida, o meia Dodô pode voltar a ser relacionado. Ele sofreu uma lesão grau um na coxa antes da vitória sobre o Londrina e pode aparecer na equipe.

Náutico na Série B

O confronto válido pela 21ª rodada é visto como fundamental para os rumos do Náutico na Série B. Atualmente na 13ª colocação com 25 pontos, o Alvirrubro mantém uma distância de cinco pontos para o Londrina, equipe que abre a zona de rebaixamento em 17º lugar.

Ao mesmo tempo, o Timbu olha para a parte de cima da tabela: a margem para o G-6, fechado pelo Fortaleza, sexto colocado com 31 pontos, é de seis pontos, mantendo acesa a busca por estabilidade e aproximação das primeiras posições.