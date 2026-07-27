Após empate com o Criciúma, Guilherme dos Anjos destaca atuação do Náutico: "soubemos sofrer"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Técnico destacou a execução do plano de jogo no empate com o líder da Série B e afirmou que o Timbu iniciou o returno melhor que no primeiro turno

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O empate sem gols entre Criciúma e Náutico, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B, foi comemorado pela comissão técnica alvirrubra. Após a partida no Estádio Heriberto Hülse, Guilherme dos Anjos destacou a execução da estratégia montada para enfrentar o líder da competição e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

Com o resultado, o Timbu chegou aos 25 pontos e ocupa, de forma provisória, a 13ª colocação. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, no dia 9 de agosto, às 16h, nos Aflitos.





Estratégia para enfrentar o líder

Guilherme dos Anjos afirmou que a comissão técnica estudou as principais características do Criciúma e montou um plano para neutralizar o jogo da equipe comandada por Eduardo Baptista.

"Nós sabíamos da força desse adversário em casa. Ele vem demonstrando isso nos jogos. Tem um equilíbrio muito grande de resultados e uma característica de jogo muito clara", afirmou.

Na sequência, o treinador explicou como o Náutico procurou bloquear as principais jogadas ofensivas do líder da Série B.

"Acho que a gente soube fazer essa leitura muito bem dentro do campo. A estratégia de jogo foi bem-sucedida para eliminar isso, principalmente no 1º tempo, porque a gente trabalhou com uma linha de cinco defendendo e saía para duas linhas de quatro. Eles tiveram dificuldade com a gente no primeiro tempo."

"Soubemos sofrer", diz Guilherme dos Anjos

Embora tenha reconhecido que o Criciúma foi superior ofensivamente na etapa final, Guilherme elogiou a capacidade defensiva do Náutico durante a pressão dos donos da casa.

"Acho que tiveram um segundo tempo muito melhor que o nosso, ofensivamente falando, mas a gente soube sofrer muito bem dentro dessa estratégia."

O treinador também fez elogios ao trabalho desenvolvido por Eduardo Baptista e afirmou que o Criciúma seguirá como um dos favoritos ao acesso.

"Eu acho que a gente incomodou muito um adversário que, sem dúvida nenhuma, vai brigar por esse acesso direto. O trabalho do Eduardo é muito consistente nos últimos anos. É um time definido, mas muito difícil de ser batido."

Náutico poderia ter vencido o jogo

Apesar de valorizar o empate, Guilherme lamentou uma oportunidade criada nos minutos finais, quando o Timbu poderia ter saído com a vitória.

"Acho que a gente podia ter matado o jogo naquela última bola que sobrou em uma pressão. O Jean podia ter colocado o Borasi em uma condição muito boa de gol."

"Mérito muito grande dos atletas em transferir tudo aquilo que a gente vinha fazendo e com uma confiança agora muito grande, em função de um momento muito difícil que a gente passou. Agora são dois jogos, quatro pontos. Iniciamos o returno melhor do que o primeiro turno."