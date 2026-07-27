Após empate com o Criciúma, Guilherme dos Anjos destaca atuação do Náutico: "soubemos sofrer"
Técnico destacou a execução do plano de jogo no empate com o líder da Série B e afirmou que o Timbu iniciou o returno melhor que no primeiro turno
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O empate sem gols entre Criciúma e Náutico, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B, foi comemorado pela comissão técnica alvirrubra. Após a partida no Estádio Heriberto Hülse, Guilherme dos Anjos destacou a execução da estratégia montada para enfrentar o líder da competição e valorizou o ponto conquistado fora de casa.
Com o resultado, o Timbu chegou aos 25 pontos e ocupa, de forma provisória, a 13ª colocação. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, no dia 9 de agosto, às 16h, nos Aflitos.
Estratégia para enfrentar o líder
Guilherme dos Anjos afirmou que a comissão técnica estudou as principais características do Criciúma e montou um plano para neutralizar o jogo da equipe comandada por Eduardo Baptista.
"Nós sabíamos da força desse adversário em casa. Ele vem demonstrando isso nos jogos. Tem um equilíbrio muito grande de resultados e uma característica de jogo muito clara", afirmou.
Na sequência, o treinador explicou como o Náutico procurou bloquear as principais jogadas ofensivas do líder da Série B.
"Acho que a gente soube fazer essa leitura muito bem dentro do campo. A estratégia de jogo foi bem-sucedida para eliminar isso, principalmente no 1º tempo, porque a gente trabalhou com uma linha de cinco defendendo e saía para duas linhas de quatro. Eles tiveram dificuldade com a gente no primeiro tempo."
"Soubemos sofrer", diz Guilherme dos Anjos
Embora tenha reconhecido que o Criciúma foi superior ofensivamente na etapa final, Guilherme elogiou a capacidade defensiva do Náutico durante a pressão dos donos da casa.
"Acho que tiveram um segundo tempo muito melhor que o nosso, ofensivamente falando, mas a gente soube sofrer muito bem dentro dessa estratégia."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O treinador também fez elogios ao trabalho desenvolvido por Eduardo Baptista e afirmou que o Criciúma seguirá como um dos favoritos ao acesso.
"Eu acho que a gente incomodou muito um adversário que, sem dúvida nenhuma, vai brigar por esse acesso direto. O trabalho do Eduardo é muito consistente nos últimos anos. É um time definido, mas muito difícil de ser batido."
Náutico poderia ter vencido o jogo
Apesar de valorizar o empate, Guilherme lamentou uma oportunidade criada nos minutos finais, quando o Timbu poderia ter saído com a vitória.
"Acho que a gente podia ter matado o jogo naquela última bola que sobrou em uma pressão. O Jean podia ter colocado o Borasi em uma condição muito boa de gol."
"Mérito muito grande dos atletas em transferir tudo aquilo que a gente vinha fazendo e com uma confiança agora muito grande, em função de um momento muito difícil que a gente passou. Agora são dois jogos, quatro pontos. Iniciamos o returno melhor do que o primeiro turno."