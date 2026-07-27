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Após empate com o Criciúma, Guilherme dos Anjos destaca atuação do Náutico: "soubemos sofrer"

Técnico destacou a execução do plano de jogo no empate com o líder da Série B e afirmou que o Timbu iniciou o returno melhor que no primeiro turno

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 5:00
Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico
Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O empate sem gols entre Criciúma e Náutico, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B, foi comemorado pela comissão técnica alvirrubra. Após a partida no Estádio Heriberto Hülse, Guilherme dos Anjos destacou a execução da estratégia montada para enfrentar o líder da competição e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

Com o resultado, o Timbu chegou aos 25 pontos e ocupa, de forma provisória, a 13ª colocação. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, no dia 9 de agosto, às 16h, nos Aflitos.


Estratégia para enfrentar o líder

Guilherme dos Anjos afirmou que a comissão técnica estudou as principais características do Criciúma e montou um plano para neutralizar o jogo da equipe comandada por Eduardo Baptista.

"Nós sabíamos da força desse adversário em casa. Ele vem demonstrando isso nos jogos. Tem um equilíbrio muito grande de resultados e uma característica de jogo muito clara", afirmou.

Na sequência, o treinador explicou como o Náutico procurou bloquear as principais jogadas ofensivas do líder da Série B.

"Acho que a gente soube fazer essa leitura muito bem dentro do campo. A estratégia de jogo foi bem-sucedida para eliminar isso, principalmente no 1º tempo, porque a gente trabalhou com uma linha de cinco defendendo e saía para duas linhas de quatro. Eles tiveram dificuldade com a gente no primeiro tempo."

"Soubemos sofrer", diz Guilherme dos Anjos

Embora tenha reconhecido que o Criciúma foi superior ofensivamente na etapa final, Guilherme elogiou a capacidade defensiva do Náutico durante a pressão dos donos da casa.

"Acho que tiveram um segundo tempo muito melhor que o nosso, ofensivamente falando, mas a gente soube sofrer muito bem dentro dessa estratégia."

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O treinador também fez elogios ao trabalho desenvolvido por Eduardo Baptista e afirmou que o Criciúma seguirá como um dos favoritos ao acesso.

"Eu acho que a gente incomodou muito um adversário que, sem dúvida nenhuma, vai brigar por esse acesso direto. O trabalho do Eduardo é muito consistente nos últimos anos. É um time definido, mas muito difícil de ser batido."

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Náutico poderia ter vencido o jogo

Apesar de valorizar o empate, Guilherme lamentou uma oportunidade criada nos minutos finais, quando o Timbu poderia ter saído com a vitória.

"Acho que a gente podia ter matado o jogo naquela última bola que sobrou em uma pressão. O Jean podia ter colocado o Borasi em uma condição muito boa de gol."

"Mérito muito grande dos atletas em transferir tudo aquilo que a gente vinha fazendo e com uma confiança agora muito grande, em função de um momento muito difícil que a gente passou. Agora são dois jogos, quatro pontos. Iniciamos o returno melhor do que o primeiro turno."

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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