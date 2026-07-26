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Transmissão ao vivo de Criciúma x Náutico na Rádio Jornal: acompanhe o confronto válido pela Série B

Escrete de Ouro acompanha todos os detalhes do confronto entre Criciúma e Náutico pela abertura do segundo turno da Série B; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 26/07/2026 às 15:17 | Atualizado em 26/07/2026 às 15:36
Náutico 2x1 Londrina, no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Náutico 2x1 Londrina, no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Náutico entra em campo neste domingo (26) para enfrentar o Criciúma, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, marcando a abertura do segundo turno da competição.

Para quem deseja acompanhar todos os lances, o Escrete de Ouro da Rádio Jornal transmite o confronto ao vivo, com cobertura completa antes, durante e depois da partida.

Onde acompanhar Criciúma x Náutico ao vivo

A transmissão da Rádio Jornal estará disponível gratuitamente no canal oficial da emissora no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.

Na televisão e no streaming, a partida será exibida pelo Disney+.

Como chegam as equipes

O Náutico tenta conquistar mais um resultado positivo após encerrar uma sequência de oito jogos sem vitória. Na rodada passada, o Timbu venceu o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos, e iniciou o returno ocupando a 13ª colocação, com 24 pontos.

Do outro lado, o Criciúma vive grande fase. A equipe comandada por Eduardo Baptista lidera a Série B com 39 pontos e chega embalada por uma sequência de 14 partidas de invencibilidade. Na última rodada, venceu o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa.

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Prováveis escalações

Criciúma

Pedro Santos; Rodrigo, César Martins e Luciano Castan; Willean Lepo, Gui Lobo, Eduardo e Marcelo Hermes; Otero, Felipe Mateus e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

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Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Léo Jance; Samuel, Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques e novidades do Timbu

O Náutico terá o desfalque do lateral-esquerdo Igor Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o zagueiro Betão deve retornar ao time titular após voltar a ser relacionado na rodada passada.

O atacante Borasi, recém-contratado, foi regularizado e passa a ser opção para Hélio dos Anjos. Já Dodô, Vinícius e Júnior Todinho seguem em tratamento no departamento médico.

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Ficha da partida

  • Jogo: Criciúma x Náutico
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro - 20ª rodada
  • Data: Domingo (26)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
  • Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
  • Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
  • Onde assistir: Rádio Jornal (YouTube e aplicativo JC PE) e Disney+.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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