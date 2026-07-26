"Somos um dos cinco clubes da divisão com salário atrasado", diz Guilherme dos Anjos após Criciúma x Náutico

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Após o empate com o Criciúma, treinador afirmou que o elenco ainda convive com atrasos salariais e elogiou a postura dos jogadores em campo

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O técnico Guilherme dos Anjos comentou a situação vivida pelo elenco do Náutico após o empate por 0 a 0 com o Criciúma, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B. Durante a entrevista coletiva, o treinador lamentou a lesão do lateral Matheus Ribeiro e reforçou que os jogadores convivem com salários atrasados.

Segundo Guilherme, apesar das dificuldades enfrentadas fora de campo, o grupo manteve o foco e conseguiu conquistar um ponto diante do líder da competição, fora de casa.





Guilherme lamenta lesão de Matheus Ribeiro

Ao ser questionado sobre o impacto da lesão do lateral-direito, que deixou o gramado com suspeita de fratura na tíbia, o treinador afirmou que o momento foi sentido por todo o elenco.

"Dói. A verdade é essa. Eu odeio lesão de atleta. O grupo também sente muito, porque são coisas que inviabilizam a carreira deles. Atleta tem tempo de carreira, tem vida útil, e isso é muito ruim. Mas fica para a gente uma torcida muito grande pelo Matheus Ribeiro."

Treinador reforça salários atrasados no Náutico

Na sequência da coletiva, Guilherme dos Anjos afirmou que o elenco atravessa um momento delicado em razão dos atrasos salariais, mas ressaltou o comprometimento dos jogadores.

"Foram oito jogos sem ganhar, ganhamos o último, viemos aqui conquistar um ponto que poucos imaginavam. Tem que parabenizar o grupo em função de tudo o que está passando."

"Infelizmente, estão passando por um momento de salário atrasado. É complicado, isso não é fácil. Nós somos um dos cinco clubes da divisão com salário atrasado. Os outros 15 estão em dia. Então, é difícil administrar tudo isso."

O treinador também explicou que o elenco não possui premiação por vitória durante a competição e que o acordo firmado previa apenas uma bonificação caso o objetivo da temporada seja alcançado.

"O combinado era que o salário estaria relativamente em dia, com 10 a 12 dias de atraso. Não está acontecendo assim. Eu preciso ser muito franco. As pessoas também precisam ter ciência do que esse grupo está batalhando, porque hoje foi uma grande demonstração de que isso não vai entrar para dentro do campo."

Guilherme diz que diretoria busca resolver a situação

Apesar da cobrança, o treinador afirmou que a diretoria trabalha para solucionar o problema financeiro e destacou o esforço do presidente do clube.

"É importante salientar que o clube está correndo atrás. Não estou aqui transferindo responsabilidade para o clube. O clube está fazendo seu esforço, mas precisa, sim, solucionar o problema."

Na reta final da resposta, Guilherme afirmou que pessoas que prometeram ajudar o Náutico ainda não contribuíram com o clube.

"Eu não tenho dúvida de que existem muitas pessoas que, lá em dezembro do ano passado, no acesso, pessoas políticas dentro do clube com muita força, falaram em ajudar muito o clube. Tem muita gente que prometeu e não está ajudando. Eu sei que o presidente, muitas vezes, está correndo quase sozinho."