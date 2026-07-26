Resultado Criciúma x Náutico pela Série B: acompanhe o placar da partida no Heriberto Hulse

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Duelo entre Criciúma e Náutico movimenta a 20ª rodada da Série B; veja o resultado e as principais informações da partida deste domingo (26/07)

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Criciúma e Náutico se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca o início do segundo turno da competição.

O Criciúma chega ao confronto na liderança da Série B, com 39 pontos, enquanto o Náutico ocupa a 13ª colocação, com 24 pontos, após voltar a vencer na rodada passada diante do Londrina.

Resultado de Criciúma x Náutico

Criciúma 0 x 0 Náutico

Esta matéria será atualizada conforme o andamento da partida, com o placar, gols e os principais lances do confronto.

Como chegam as equipes

O Náutico tenta embalar após encerrar uma sequência de oito jogos sem vitória. A equipe comandada por Hélio dos Anjos venceu o Londrina por 2 a 1 na última rodada e busca somar pontos fora de casa no início do returno.

Já o Criciúma vive grande momento na competição. O time treinado por Eduardo Baptista defende uma invencibilidade de 14 partidas e lidera a Série B depois de vencer o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa.

Onde assistir Criciúma x Náutico

O confronto tem transmissão ao vivo pelo Disney+. A Rádio Jornal também acompanha todos os detalhes da partida em sua programação esportiva e nas plataformas digitais da emissora.

Situação das equipes na Série B

O Criciúma inicia a rodada na liderança da competição e busca ampliar a vantagem sobre os concorrentes diretos. O Náutico, por sua vez, tenta se aproximar da parte de cima da tabela e aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

Ficha do jogo - Criciúma x Náutico

Criciúma

Pedro; Rodrigo, Luciano Castán, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Eduardo e Gui Lobo; Fellipe Mateus, Otero e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Gustavo Henrique, Léo Índio e Matheus Ribeiro; Samuel, Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.