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Náutico atualiza situação de Matheus Ribeiro após lesão contra o Criciúma

Lateral deixou o gramado após sofrer um trauma na perna direita e foi encaminhado ao hospital para realizar exames complementares; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 26/07/2026 às 17:25
Imagem da camisa do Náutico
Imagem da camisa do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O Náutico divulgou uma atualização sobre a situação do lateral Matheus Ribeiro, que deixou o gramado lesionado durante a partida contra o Criciúma, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o clube, o jogador sofreu um trauma na perna direita e há suspeita de fratura na tíbia. Matheus Ribeiro foi encaminhado a um hospital, acompanhado pelo médico do Náutico, para a realização de exames complementares.


Náutico divulga atualização médica

Em nota oficial, o clube informou que o atleta está consciente e seguirá sendo avaliado antes da divulgação de um novo boletim.

"O lateral Matheus Ribeiro sofreu um trauma na perna direita e há suspeita de fratura na tíbia. O atleta foi encaminhado ao hospital, acompanhado pelo médico do Clube, para a realização de exames complementares.

Matheus está consciente e sendo acompanhado pela equipe médica. O Náutico informará o quadro clínico do jogador assim que houver uma atualização oficial."

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Jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo

Matheus Ribeiro se lesionou nos minutos finais da primeira etapa e permaneceu por um longo período recebendo atendimento médico no gramado, o que gerou preocupação entre jogadores e torcedores.

Após o atendimento, o lateral precisou deixar o campo para seguir ao hospital. Betão foi o escolhido para substituir o jogador.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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