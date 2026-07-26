Guilherme dos Anjos elogia estreia de Borasi pelo Náutico: "esse argentino é de verdade"

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Treinador do Timbu elogiou a estreia do atacante argentino e afirmou que o elenco recuperou a confiança após o empate diante do líder da Série B

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O empate por 0 a 0 entre Criciúma e Náutico, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B, deixou o técnico Guilherme dos Anjos satisfeito com o desempenho da equipe. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou a estreia do atacante argentino Benjamín Borasi, elogiou outros jogadores do elenco e afirmou que o Timbu recuperou a confiança para a sequência da competição.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 25 pontos e ocupa, provisoriamente, a 13ª colocação. O próximo compromisso será diante do Atlético-GO, no dia 9 de agosto, às 16h, nos Aflitos.





Guilherme dos Anjos elogia estreia de Borasi

Principal novidade do Náutico na partida, Benjamín Borasi fez sua estreia com a camisa alvirrubra ao entrar no segundo tempo. Após o jogo, Guilherme dos Anjos destacou as características do atacante argentino, com quem já havia trabalhado durante a passagem pelo Paysandu.

"Trabalhei com o Borasi em outras oportunidades. É um atleta muito tático, muito inteligente para marcar e para atacar espaço. Acho que a gente vai aproveitá-lo muito bem. Realmente, o Borasi é um jogador que vai nos ajudar."

Na sequência, o treinador revelou uma brincadeira feita pelos próprios companheiros de elenco sobre o novo reforço. "Os próprios atletas brincaram que 'esse argentino é de verdade'."

Borasi, de 28 anos, chegou ao Náutico por empréstimo até junho de 2027. Antes de acertar com o Timbu, disputou a primeira metade da temporada pelo San Martín de Tucumán, da Argentina, e iniciou 2026 defendendo justamente o Criciúma. O atacante também reencontrou Hélio e Guilherme dos Anjos, com quem trabalhou no Paysandu em 2024.

Treinador também destaca Betão, Léo Índio e Maranhão

Além de Borasi, Guilherme fez questão de elogiar outros jogadores que ganharam destaque no empate diante do líder da Série B.

"Um mérito muito grande também do Betão, que fez a lateral esquerda. O Léo Índio trabalhou pelo lado esquerdo, e acho que nunca tinha atuado como zagueiro pelo lado esquerdo, e fez muito bem."

O treinador ainda destacou a atuação do atacante Kauã Maranhão, que foi titular diante do Criciúma.

"São jogadores que estão vindo para ajudar, assim como o Jean [Carlos], o próprio [Kauã] Maranhão, que fez um jogo taticamente muito melhor do que eu imaginava. É um centroavante de vinte e poucos anos, que tem 18 gols no ano e de quem eu não tenho dúvida: se ele seguir nesse perfil, o Náutico não vai segurá-lo, porque será vendido."

"Voltamos a ter confiança e competitividade"

Ao analisar o empate fora de casa, Guilherme dos Anjos afirmou que o resultado refletiu o equilíbrio da partida e valorizou o desempenho da equipe diante do líder isolado da Série B.

"Voltamos a ter confiança e competitividade, porque enfrentamos aqui, para mim, um dos times mais competitivos da divisão: o Criciúma. É um dos melhores times fisicamente, na minha opinião, baseado também nos números que a gente acompanha."

Na avaliação do treinador, o ponto conquistado no Heriberto Hülse foi importante para a sequência do Náutico, embora ele reconheça que qualquer uma das equipes poderia ter saído vencedora.

"Realmente saímos daqui muito felizes com esse ponto. Poderia ter sido melhor, sim, mas talvez também pudesse ter sido melhor para o Criciúma. Um jogo com resultado equilibrado, como foi, foi condizente com aquilo que foi a partida."