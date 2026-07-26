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Escalações de Criciúma x Náutico hoje (26/07): veja os titulares e os reservas pela Série B

Equipes se enfrentam neste domingo, no Heriberto Hülse, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro; confira os detalhes do jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 26/07/2026 às 15:37
Imagem do vestiário do Náutico
Imagem do vestiário do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Criciúma e Náutico estão escalados para o duelo deste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time catarinense entra em campo na liderança da competição, com 39 pontos. Já o Timbu inicia o segundo turno na 13ª colocação, com 24 pontos, tentando embalar após a vitória sobre o Londrina.


Escalações oficiais de Criciúma x Náutico

Criciúma

Pedro; Rodrigo, Luciano Castán, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Eduardo e Gui Lobo; Fellipe Mateus, Otero e Waguininho.

Técnico: Eduardo Baptista.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Gustavo Henrique, Léo Índio e Matheus Ribeiro; Samuel, Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Derek e Kauã Maranhão.

Técnico: Hélio dos Anjos.

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Quem começa no banco?

Reservas do Criciúma

Alisson, Nicolas, J. Robert, Romarinho, Ronald, João Carlos, Hiago, Bruno Alves, Jean Irmer, Thiaguinho, Diego Gonçalves e Cauê Santos.

Reservas do Náutico

Gaston Guruceaga, Betão, Auremir, Victor Andrade, Luiz Cláudio, Borasi, Wanderson, Rikelme e Reginaldo.

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Onde assistir Criciúma x Náutico

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 20ª
  • Data: Domingo (26)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
  • Transmissão: Disney+ (streaming)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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