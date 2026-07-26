Escalações de Criciúma x Náutico hoje (26/07): veja os titulares e os reservas pela Série B
Equipes se enfrentam neste domingo, no Heriberto Hülse, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro; confira os detalhes do jogo
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Criciúma e Náutico estão escalados para o duelo deste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O time catarinense entra em campo na liderança da competição, com 39 pontos. Já o Timbu inicia o segundo turno na 13ª colocação, com 24 pontos, tentando embalar após a vitória sobre o Londrina.
Escalações oficiais de Criciúma x Náutico
Criciúma
Pedro; Rodrigo, Luciano Castán, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Eduardo e Gui Lobo; Fellipe Mateus, Otero e Waguininho.
Técnico: Eduardo Baptista.
Náutico
Muriel; Arnaldo, Gustavo Henrique, Léo Índio e Matheus Ribeiro; Samuel, Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Derek e Kauã Maranhão.
Técnico: Hélio dos Anjos.
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Reservas do Criciúma
Alisson, Nicolas, J. Robert, Romarinho, Ronald, João Carlos, Hiago, Bruno Alves, Jean Irmer, Thiaguinho, Diego Gonçalves e Cauê Santos.
Reservas do Náutico
Gaston Guruceaga, Betão, Auremir, Victor Andrade, Luiz Cláudio, Borasi, Wanderson, Rikelme e Reginaldo.
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Onde assistir Criciúma x Náutico
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Rodada: 20ª
- Data: Domingo (26)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
- Transmissão: Disney+ (streaming)