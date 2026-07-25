Náutico oficializa a contratação de Borasi e atacante já deve estrear contra Criciúma
O jogador argentina já estava treinando há dias com os demais companheiros no Timbu e já deve ralizar o primeiro jogo na próxima rodada da Série B
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O Náutico oficializou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante argentino Benjamín Borasi, de 28 anos, que assinou contrato de empréstimo com o Timbu válido até junho de 2027.
O jogador de beirada de campo vinha atuando no futebol argentino pelo San Martín de Tucumán, clube pelo qual disputou 14 partidas na primeira metade deste ano. Antes de retornar ao seu país natal, Borasi iniciou a temporada de 2026 vestindo a camisa do Criciúma.
A transferência marca também o reencontro do atleta com velhos conhecidos no ambiente de trabalho. Borasi já trabalhou com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos durante sua passagem pelo Paysandu em 2024. Na equipe paraense, o atacante teve uma trajetória constante: somou 39 jogos, balançou as redes cinco vezes e contribuiu com quatro assistências.
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Com a familiaridade tática com a comissão técnica e rodagem pelo futebol brasileiro, a expectativa da diretoria alvirrubra é de que o novo reforço ganhe ritmo rapidamente e passe a ser opção no setor ofensivo do Náutico nos próximos compromissos.
Estreia no Náutico
Regularizado na quinta-feira, Borasi já deve realizar a estreia pelo Náutico, neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu visita o Criciúma, às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.