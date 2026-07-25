Criciúma x Náutico ao vivo (26/07): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo, deste domingo (26), é válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e marca o returno da competição para ambas as equipes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Após quebrar o jejum de oito jogos sem vencer, o Náutico quer surpreender o Criciúma, neste domingo (26), em Santa Catarina. O Timbu enfrenta o Tigre, no estádio Heriberto Hülse, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - o início do returno. No último jogo, o time alvirrubro venceu por 2x1 o Londrina, nos Aflitos.

Na classificação, o Náutico está na 13ª colocação com 24 pontos, quatro a mais que o Avaí, que abre a zona de rebaixamento. Em relação ao G-6, a diferença está um pouco maior. O Novorizontino ocupa a 6ª posição com 30 pontos.

Já o Criciúma, do técnico Eduardo Baptista, ex-Sport, lidera com 39 pontos. Na rodada passada, o time catarinense venceu por 1x0 o Novorizontino, no interior de São Paulo.

Timbu

O Náutico deve ter pelo uma novidade na lista de relacionados para o jogo. Recém-contratado, o atacante Borasi foi regularizado e o técnico Hélio dos Anjos já deixou claro que pretende usar o jogador o quanto antes. Por outro lado, o Timbu não terá o lateral-esquerdo Igor Fernandes.

O jogador, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, pode ser substituído por três peças do elenco: Léo Jance, Luiz Paulo, que retornou recentemente de lesão, e ainda Matheus Ribeiro, que já atuou improvisado no setor. Igor Fernandes vem sendo titular absoluto na defesa de Hélio e Guilherme dos Anjos, atuando até como zagueiro.

O meia Dodô (coxa) e o atacante Vinícius (joelho) estão em tratamento no departamento médico. O mesmo acontece com o atacante Júnior Todinho.

Dentro desse cenário, a estrutura do time titular do Náutico para o jogo contra o Criciúma deve ser a mesma, com a entrada de Betão, considerado titular absoluto na zaga, no lugar de Gustavo Henrique. Betão estava machucado e voltou a ser relacionado no jogo passado.

O mesmo deve acontecer no ataque com a permanência de Derek e Kauã Maranhão. Esse último conta com dois gols em três jogos, desde que retornou do empréstimo junto ao Piauí.

"Eu achei o jogo do Derek hoje taticamente e tecnicamente brilhante. Deu peso, arrastou e fez o adversário trocar o lateral. Nessa função, você tira um pouco o peso de ser centroavante e fazer o gol. O Kauã Maranhão é um jogador que tem ótimos fundamentos, aquele cabeceio ele faz muito bem feito em treinamento. E ele me surpreendeu na sustentação, porque ele é um atacante ainda, não é um centroavante. Tomara que surja um atacante fazedor de gol no Náutico", comentou Hélio dos Anjos.

Adversário

O Criciúma recebe o Náutico defendendo uma invencibilidade de 14 jogos sem perder. No total, são nove vitórias (CRB, Avaí, Londrina, América-MG, São Bernardo, Sport, Ponte Preta, Vila Nova e Novorizontino) e cinco empates (Cuiabá, Juventude, Atlético-GO, Operário-PR e Ceará). A última derrota aconteceu fora de casa no dia 19 de abril de 2026. Na ocasião, perdeu por 3x2 para o Fortaleza.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Criciúma x Náutico

Criciúma

Pedro Santos; Rodrigo, César Martins e Luciano Castan; Willean Lepo, Gui Lobo, Eduardo e Marcelo Hermes; Otero, Felipe Mateus e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Léo Jance; Samuel, Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos.