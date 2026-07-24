Kauã Maranhão celebra volta por cima e projeta arrancada do Náutico na Série B
Atacante alvirrubro relembrou período de empréstimo como divisor de águas e destacou alívio do Timbu com o fim do jejum no campeonato
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Em meio ao momento de reconstrução do Náutico na temporada, o atacante Kauã Maranhão surge como uma das figuras centrais de superação no elenco alvirrubro. Após um período emprestado ao futebol piauiense, o jovem jogador retornou ao Náutico com outro ritmo de jogo e, agora, consolida seu espaço na equipe principal, celebrando a evolução na carreira e a volta das vitórias nos Aflitos.
A trajetória para se firmar no time de cima exigiu maturidade. Para muitos, a saída temporária do clube poderia ter parecido um retrocesso, mas o atacante transformou o desafio em combustível para crescer profissionalmente.
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"Gosto de aproveitar cada oportunidade. Muitos enxergaram como negativo o empréstimo ao Piauí para jogar a Série D. Graças a Deus, pude jogar, demonstrar o meu futebol. Agradeço demais a oportunidade", avaliou o jogador, ressaltando o ganho de experiência durante a disputa da competição nacional.
No Piauí, o atacante participou de 29 jogos e marcou 16 gols, entre Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. De volta ao Recife, o atleta não esconde a identificação com a camisa alvirrubra e o alívio ao ver o time quebrar uma sequência incômoda sem vencer. A vitória recente em casa renovou o ânimo do grupo para a sequência do campeonato.
"Agora, estou conseguindo me firmar no clube que eu amo, no clube que eu aprendi a amar. Vamos juntos, vamos sair dessa situação. Oito jogos sem vitória foi duro, mas foi muito bom voltar a vencer em casa", declarou o atacante, alinhado com o sentimento da torcida e otimista com os próximos passos do Timbu.
Kauã Maranhão já marcou dois gols em três partidas no retorno ao Náutico. No último jogo, a vitória sobre o Londrina, foi titular e marcou um dos gols.
Titular do Náutico
A expectativa é que o atacante, de 22 anos, continue no time titular do Náutico para o jogo contra o Criciúma. Assim, ele deve seguir formando o ataque ao lado de Derek. A partida acontece neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.