Náutico regulariza Borasi e atacante pode estrear contra Criciúma

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Contratado por indicação de Hélio e Guilherme dos Anjos, o jogador deve disputar o primeiro jogo com a camisa alvirrubra na próxima rodada da Série B

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O Náutico ganhou uma nova opção no ataque para atuar pelos lados. O atacante argentino Benjamín Borasi, de 28 anos, foi regularizado, nesta quinta-feira (23), e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Emprestado pelo San Martín de Tucumán, da Argentina, o atleta fica à disposição para o compromisso diante do Criciúma, agendado para o próximo domingo (26), no estádio Heriberto Hülse. O técnico Hélio dos Anjos, por sinal, já deixou claro a intenção de utilizar o quanto antes o jogadores.

O argentino já trabalhou com comandantes Hélio e Guilherme dos Anjos. Eles estiveram juntos no Paysandu durante a temporada de 2024, clube onde Borasi permaneceu por dois anos, somando cinco gols e quatro assistências ao longo de 39 exibições.

Histórico antes do Náutico

Antes de desembarcar nos Aflitos, o ponta disputou 14 partidas pela Segunda Divisão da Argentina, vestindo a camisa do San Martín de Tucumán. Lá, anotou um tento e serviu dois passes para gol. A última vez em que esteve em campo foi em 7 de junho.

No cenário nacional, o jogador acumulou passagens recentes por outras duas equipes: defendeu o Criciúma na transição entre o ano passado e o início desta temporada (17 jogos e um gol) e vestiu a camisa do São Luiz de Ijuí em 2024 (10 partidas, um gol e duas assistências). Formado no Sarmiento de Junín, Borasi ainda tem carreira as passagens prévias por Flandría e San Martín de San Juan.