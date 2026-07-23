Náutico perde peça importante na defesa para jogo contra o Criciúma pela Série B
O lateral-esquerdo Igor Fernandes recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Timbu sobre o Londrina e não participará do próximo jogo
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O Náutico não vai contar com um dos titulares absoluto da defesa na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Igor Fernandes, que também atua na zaga, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Londrina. Assim, precisará cumprir a suspensão automática no jogo contra o Criciúma.
A baixa se trata de uma grande dor de cabeça para o técnico Hélio dos Anjos. No elenco, o substituto natural é Léo Jance. Porém, ele não esteve sequer no banco de reservas da última partida e também não agradou quando foi acionado. Dessa maneira, outra opção pode ser o lateral-direito Matheus Ribeiro, que já atuou de forma improvisada.
Yuri Silva, que começou o ano de 2026 como titular, não faz mais parte dos planos do clube para a temporada. O que sinaliza que o Náutico pode repor a carência na atual janela de transferências.
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Em contrapartida, a novidade no Náutico para o jogo contra o Criciúma deve ser o atacante Borasi. Contratado recentemente, ele deve ser regularizado e já ficar disponível para o jogo.
Náutico e Criciúma se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Departamento médico do Náutico
Antes do jogo contra o Londrina, o Náutico divulgou o boletim do departamento médico. De acordo com o clube, quatro jogadores estão em tratamento: o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho, ambos em recuperação da lesão da coxa, e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio estão "em evolução na fisioterapia".