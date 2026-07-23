Hélio dos Anjos mantém meta dos 45 pontos, projeta reforços e celebra retomada do Náutico após vitória

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Após bater o Londrina por 2 a 1 nos Aflitos, Timbu fecha o primeiro turno com 24 pontos; Hélio reforça que objetivo segue sendo a permanência

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O Náutico voltou a vencer na Série B após superar o Londrina por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (22), nos Aflitos. O resultado encerrou um jejum de oito partidas sem triunfos, levou o Timbu aos 24 pontos e garantiu um respiro na tabela antes do início do segundo turno.

Apesar da vitória, o técnico Hélio dos Anjos evitou mudar o discurso sobre os objetivos da equipe na competição. Segundo ele, o planejamento traçado no início da temporada continua sendo o mesmo: alcançar primeiro os 45 pontos, marca considerada segura para permanência na Série B, antes de pensar em voos maiores.

Primeiro objetivo segue sendo os 45 pontos

Durante a coletiva, Hélio explicou que o clube sempre trabalhou com diferentes cenários para a temporada.

"Quando planejamos a competição, pensamos em chegar entre os dois primeiros, entre os seis primeiros e também previmos a possibilidade de precisar correr atrás dos 45 pontos."

O treinador destacou que, mesmo com a longa sequência sem vitórias, o Náutico chega ao segundo turno em uma situação melhor do que poderia estar.

"Com toda a sequência ruim desses oito jogos, vamos para o segundo turno precisando de menos pontos para chegar aos 45 do que fizemos no primeiro. Isso já é positivo."

Hélio também ressaltou que o clube ainda passa por um processo de reconstrução após anos disputando a Série C e lembrou que a realidade financeira da Série B mudou bastante nos últimos anos.

"O Náutico ainda vive um período de transição e adaptação. É um clube de camisa muito pesada. Sempre queremos sonhar alto, mas precisamos melhorar muito no geral", afirmou.

Reforços seguem nos planos

O comandante confirmou que o Náutico continua buscando reforços para a sequência da competição. Segundo ele, existe uma negociação avançada que depende apenas da liberação de um transfer ban envolvendo outro clube.

"Se o transfer ban dele liberar amanhã, ele virá. Essa negociação é direta entre mim e o presidente do clube dele", disse Hélio.

Além disso, Hélio revelou que a perda de Leonai talvez traga uma reposição para o setor, embora tenha reforçado a confiança no elenco atual.

"Confio muito nos quatro jogadores que tenho para frente. Enderson, Luis, Samul e Auremir. Hoje eu levei o Uchoa, que é um jogador da base que me encanta muito. Mas vamos contratar, sim."

O treinador também comentou sobre a situação financeira do clube e demonstrou confiança na diretoria para solucionar os atrasos.

"Precisamos resolver a questão salarial antes. Esse problema aflige todo mundo e aflige muito meu presidente. Ele está em contato direto comigo e ele também não está feliz. Está acontecendo uma questão salarial com as pessoas do clube, em um todo. Confio muito no Bruno e sei o quanto ele está lutando para resolver essa situação."

Chances do Náutico na Série B

Com a vitória sobre o Londrina, o Náutico terminou o primeiro turno na 12ª colocação, com 24 pontos.

De acordo com o levantamento do Chance de Gol, o Timbu possui:

0,3% de chance de acesso direto (entre os dois primeiros);



7,4% de chance de disputar os playoffs de acesso;



10,8% de risco de rebaixamento.

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Próximo compromisso do Timbu

O Náutico volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, quando enfrenta o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela 20ª rodada da Série B. O confronto marca o início do segundo turno da competição e será mais uma oportunidade para o Timbu se afastar da parte inferior da tabela e iniciar uma recuperação na luta por objetivos mais ambiciosos ao longo da temporada.