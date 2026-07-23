Hélio dos Anjos mantém meta dos 45 pontos, projeta reforços e celebra retomada do Náutico após vitória
Após bater o Londrina por 2 a 1 nos Aflitos, Timbu fecha o primeiro turno com 24 pontos; Hélio reforça que objetivo segue sendo a permanência
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Náutico voltou a vencer na Série B após superar o Londrina por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (22), nos Aflitos. O resultado encerrou um jejum de oito partidas sem triunfos, levou o Timbu aos 24 pontos e garantiu um respiro na tabela antes do início do segundo turno.
Apesar da vitória, o técnico Hélio dos Anjos evitou mudar o discurso sobre os objetivos da equipe na competição. Segundo ele, o planejamento traçado no início da temporada continua sendo o mesmo: alcançar primeiro os 45 pontos, marca considerada segura para permanência na Série B, antes de pensar em voos maiores.
Primeiro objetivo segue sendo os 45 pontos
Durante a coletiva, Hélio explicou que o clube sempre trabalhou com diferentes cenários para a temporada.
"Quando planejamos a competição, pensamos em chegar entre os dois primeiros, entre os seis primeiros e também previmos a possibilidade de precisar correr atrás dos 45 pontos."
O treinador destacou que, mesmo com a longa sequência sem vitórias, o Náutico chega ao segundo turno em uma situação melhor do que poderia estar.
"Com toda a sequência ruim desses oito jogos, vamos para o segundo turno precisando de menos pontos para chegar aos 45 do que fizemos no primeiro. Isso já é positivo."
Hélio também ressaltou que o clube ainda passa por um processo de reconstrução após anos disputando a Série C e lembrou que a realidade financeira da Série B mudou bastante nos últimos anos.
"O Náutico ainda vive um período de transição e adaptação. É um clube de camisa muito pesada. Sempre queremos sonhar alto, mas precisamos melhorar muito no geral", afirmou.
Reforços seguem nos planos
O comandante confirmou que o Náutico continua buscando reforços para a sequência da competição. Segundo ele, existe uma negociação avançada que depende apenas da liberação de um transfer ban envolvendo outro clube.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Se o transfer ban dele liberar amanhã, ele virá. Essa negociação é direta entre mim e o presidente do clube dele", disse Hélio.
Além disso, Hélio revelou que a perda de Leonai talvez traga uma reposição para o setor, embora tenha reforçado a confiança no elenco atual.
"Confio muito nos quatro jogadores que tenho para frente. Enderson, Luis, Samul e Auremir. Hoje eu levei o Uchoa, que é um jogador da base que me encanta muito. Mas vamos contratar, sim."
O treinador também comentou sobre a situação financeira do clube e demonstrou confiança na diretoria para solucionar os atrasos.
"Precisamos resolver a questão salarial antes. Esse problema aflige todo mundo e aflige muito meu presidente. Ele está em contato direto comigo e ele também não está feliz. Está acontecendo uma questão salarial com as pessoas do clube, em um todo. Confio muito no Bruno e sei o quanto ele está lutando para resolver essa situação."
Chances do Náutico na Série B
Com a vitória sobre o Londrina, o Náutico terminou o primeiro turno na 12ª colocação, com 24 pontos.
De acordo com o levantamento do Chance de Gol, o Timbu possui:
- 0,3% de chance de acesso direto (entre os dois primeiros);
- 7,4% de chance de disputar os playoffs de acesso;
- 10,8% de risco de rebaixamento.
Entre no canal do WhatsApp do Náutico!
Próximo compromisso do Timbu
O Náutico volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, quando enfrenta o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela 20ª rodada da Série B. O confronto marca o início do segundo turno da competição e será mais uma oportunidade para o Timbu se afastar da parte inferior da tabela e iniciar uma recuperação na luta por objetivos mais ambiciosos ao longo da temporada.