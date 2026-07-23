De saída do Náutico, Paulo Sérgio pode ser o novo reforço do Botafogo-PB

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Hélio dos Anjos deixou claro em entrevista coletiva que "abre mão" do atacante em caso de proposta de um outro clube nesta janela de transferências

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O atacante Paulo Sérgio pode mudar de ares e de divisão na sequência da temporada. Fora dos planos do Náutico para o restante do ano, o centroavante de 37 anos negocia a transferência para o Botafogo-PB, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A negociação já é tratada publicamente na Paraíba.

A movimentação no mercado ocorre em meio ao processo de rescisão do atleta com o Timbu. Recentemente, o técnico Hélio dos Anjos concedeu uma entrevista coletiva e deixou claro que não conta mais com o centroavante para a sequência da Série B. Ele revelou que Paulo Sérgio negocia a saída e foi até procurado pelo clube interessado para repassar informações sobre o atleta.

Apesar do momento de saída, os números do camisa 9 na atual temporada demonstram a eficiência dentro da área: são nove gols marcados em 15 partidas disputadas em 2026. No entanto, o jogador não atua desde o dia 30 de maio, quando esteve em campo na derrota do Timbu por 2 a 0 para o Sport.

Desde então, Paulo Sérgio cumpre protocolo do departamento médico para se recuperar de uma lesão de grau dois na coxa, fator que antecedeu o encerramento do ciclo nos Aflitos e abriu caminho para a negociação com o Belo.

Carência no ataque do Náutico

Sem Paulo Sérgio, o Náutico busca alternativas para o ataque durante esta janela de transferências. A solução "caseira" para a ausência de um "homem gol" tem sido o prata da casa Kauã Maranhão, que retornou de empréstimo junto ao Piauí, onde marcou 16 gols. Em três jogos na volta ao Alvirrubro, já marcou dois gols e ganhou a titularidade.

No próximo jogo, domingo (26), contra o Criciúma, a novidade na lista de relacionado deve ser o atacante Borasi. Recém-contratado, ele chegou por indicação dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Eles trabalharam juntos no Paysandu.