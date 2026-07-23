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Nautico | Notícia

De saída do Náutico, Paulo Sérgio pode ser o novo reforço do Botafogo-PB

Hélio dos Anjos deixou claro em entrevista coletiva que "abre mão" do atacante em caso de proposta de um outro clube nesta janela de transferências

Por Davi Saboya Publicado em 23/07/2026 às 20:39 | Atualizado em 23/07/2026 às 21:41
Atacante Paulo S&eacute;rgio em treino do N&aacute;utico
Atacante Paulo Sérgio em treino do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O atacante Paulo Sérgio pode mudar de ares e de divisão na sequência da temporada. Fora dos planos do Náutico para o restante do ano, o centroavante de 37 anos negocia a transferência para o Botafogo-PB, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A negociação já é tratada publicamente na Paraíba.

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A movimentação no mercado ocorre em meio ao processo de rescisão do atleta com o Timbu. Recentemente, o técnico Hélio dos Anjos concedeu uma entrevista coletiva e deixou claro que não conta mais com o centroavante para a sequência da Série B. Ele revelou que Paulo Sérgio negocia a saída e foi até procurado pelo clube interessado para repassar informações sobre o atleta.

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Apesar do momento de saída, os números do camisa 9 na atual temporada demonstram a eficiência dentro da área: são nove gols marcados em 15 partidas disputadas em 2026. No entanto, o jogador não atua desde o dia 30 de maio, quando esteve em campo na derrota do Timbu por 2 a 0 para o Sport.

Desde então, Paulo Sérgio cumpre protocolo do departamento médico para se recuperar de uma lesão de grau dois na coxa, fator que antecedeu o encerramento do ciclo nos Aflitos e abriu caminho para a negociação com o Belo.

Carência no ataque do Náutico

Sem Paulo Sérgio, o Náutico busca alternativas para o ataque durante esta janela de transferências. A solução "caseira" para a ausência de um "homem gol" tem sido o prata da casa Kauã Maranhão, que retornou de empréstimo junto ao Piauí, onde marcou 16 gols. Em três jogos na volta ao Alvirrubro, já marcou dois gols e ganhou a titularidade.

No próximo jogo, domingo (26), contra o Criciúma, a novidade na lista de relacionado deve ser o atacante Borasi. Recém-contratado, ele chegou por indicação dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Eles trabalharam juntos no Paysandu.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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