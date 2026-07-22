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Nautico | Notícia

Resultado do jogo do Náutico x Londrina hoje (22/07): Veja placar parcial em tempo real

O duelo é válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Timbu chega após a derrota para o CRB, no estádio Rei Pelé

Por Davi Saboya Publicado em 22/07/2026 às 21:52
Wenderson (E) e Samuel (D) em ação pelo Náutico
Wenderson (E) e Samuel (D) em ação pelo Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Náutico x Londrina se enfrenta nesta quarta-feira (22). O duelo, que acontece no estádio dos Aflitos, é válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 

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O Timbu não vence há oito rodadas da competição. No último jogo, o clube alvirrubro perdeu fora de casa por 2x1 para o CRB, no estádio Rei Pelé.

Veja o resultado do jogo do Náutico x Londrina hoje (22/07)

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Matéria em atualização

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