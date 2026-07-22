Náutico tenta encerrar jejum de quase dois meses sem vitórias diante do Londrina
Timbu entra pressionado para o confronto desta terça-feira, nos Aflitos, pela Série B, se não vencer completa dois meses de jejum
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O Náutico entra em campo nesta terça-feira (22), nos Aflitos, para enfrentar o Londrina em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Além da necessidade de voltar a vencer, o Timbu tenta evitar uma marca negativa: completar dois meses sem conquistar uma vitória na Série B.
O último triunfo alvirrubro aconteceu no dia 22 de maio, quando a equipe venceu o Cuiabá por 1 a 0, em casa. Desde então, o Náutico entrou em uma sequência de oito partidas sem vencer, acumulando seis derrotas e dois empates, resultados que fizeram o clube perder posições na tabela.
A má fase deixou o Timbu em situação de alerta. A equipe soma 21 pontos e está a apenas um ponto do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Um novo tropeço pode fazer o Náutico terminar a rodada ainda mais próximo, ou até dentro, do Z-4, dependendo dos demais resultados.
Apesar da pressão, o confronto nos Aflitos representa uma oportunidade para o Náutico iniciar uma recuperação. Jogando em casa, diante da torcida, o clube pode transformar o apoio das arquibancadas em um fator decisivo para quebrar o jejum e recuperar a confiança para a sequência da competição.
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Além de afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento, uma vitória diante do Londrina pode recolocar o time alvirrubro em uma posição mais confortável na tabela e servir como ponto de partida para uma reação na Série B. O resultado é tratado internamente como fundamental para mudar o rumo da equipe na temporada.
Próximo desafio
Náutico e Londrina fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento da Série B. A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio dos Aflitos.
O Timbu tenta encerrar a sequência de oito jogos sem vitória, enquanto o Londrina chega ao Recife ocupando a 16ª posição, com 20 pontos.