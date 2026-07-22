fechar
Nautico | Notícia

Náutico tenta encerrar jejum de quase dois meses sem vitórias diante do Londrina

Timbu entra pressionado para o confronto desta terça-feira, nos Aflitos, pela Série B, se não vencer completa dois meses de jejum

Por Maju Siqueira Publicado em 22/07/2026 às 15:32
Lance de Jean Carlos na estreia pelo Náutico contra o CRB na Série B 2026
Lance de Jean Carlos na estreia pelo Náutico contra o CRB na Série B 2026 - Rafael Vieira/CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico entra em campo nesta terça-feira (22), nos Aflitos, para enfrentar o Londrina em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Além da necessidade de voltar a vencer, o Timbu tenta evitar uma marca negativa: completar dois meses sem conquistar uma vitória na Série B.

O último triunfo alvirrubro aconteceu no dia 22 de maio, quando a equipe venceu o Cuiabá por 1 a 0, em casa. Desde então, o Náutico entrou em uma sequência de oito partidas sem vencer, acumulando seis derrotas e dois empates, resultados que fizeram o clube perder posições na tabela.

A má fase deixou o Timbu em situação de alerta. A equipe soma 21 pontos e está a apenas um ponto do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Um novo tropeço pode fazer o Náutico terminar a rodada ainda mais próximo, ou até dentro, do Z-4, dependendo dos demais resultados.

Apesar da pressão, o confronto nos Aflitos representa uma oportunidade para o Náutico iniciar uma recuperação. Jogando em casa, diante da torcida, o clube pode transformar o apoio das arquibancadas em um fator decisivo para quebrar o jejum e recuperar a confiança para a sequência da competição.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além de afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento, uma vitória diante do Londrina pode recolocar o time alvirrubro em uma posição mais confortável na tabela e servir como ponto de partida para uma reação na Série B. O resultado é tratado internamente como fundamental para mudar o rumo da equipe na temporada.

 Próximo desafio


Náutico e Londrina fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento da Série B. A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio dos Aflitos.

O Timbu tenta encerrar a sequência de oito jogos sem vitória, enquanto o Londrina chega ao Recife ocupando a 16ª posição, com 20 pontos.

Leia também

Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)? Veja a programação da TV aberta nesta quarta-feira
JOGO DA GLOBO

Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)? Veja a programação da TV aberta nesta quarta-feira
Hélio dos Anjos indica mudanças na zaga do Náutico, explica situação dos defensores e projeta time contra o Londrina
Nautico

Hélio dos Anjos indica mudanças na zaga do Náutico, explica situação dos defensores e projeta time contra o Londrina

Compartilhe

Tags