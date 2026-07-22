Náutico tenta encerrar jejum de quase dois meses sem vitórias diante do Londrina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timbu entra pressionado para o confronto desta terça-feira, nos Aflitos, pela Série B, se não vencer completa dois meses de jejum

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico entra em campo nesta terça-feira (22), nos Aflitos, para enfrentar o Londrina em um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Além da necessidade de voltar a vencer, o Timbu tenta evitar uma marca negativa: completar dois meses sem conquistar uma vitória na Série B.

O último triunfo alvirrubro aconteceu no dia 22 de maio, quando a equipe venceu o Cuiabá por 1 a 0, em casa. Desde então, o Náutico entrou em uma sequência de oito partidas sem vencer, acumulando seis derrotas e dois empates, resultados que fizeram o clube perder posições na tabela.

A má fase deixou o Timbu em situação de alerta. A equipe soma 21 pontos e está a apenas um ponto do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos. Um novo tropeço pode fazer o Náutico terminar a rodada ainda mais próximo, ou até dentro, do Z-4, dependendo dos demais resultados.

Apesar da pressão, o confronto nos Aflitos representa uma oportunidade para o Náutico iniciar uma recuperação. Jogando em casa, diante da torcida, o clube pode transformar o apoio das arquibancadas em um fator decisivo para quebrar o jejum e recuperar a confiança para a sequência da competição.

Além de afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento, uma vitória diante do Londrina pode recolocar o time alvirrubro em uma posição mais confortável na tabela e servir como ponto de partida para uma reação na Série B. O resultado é tratado internamente como fundamental para mudar o rumo da equipe na temporada.

Próximo desafio



Náutico e Londrina fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento da Série B. A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio dos Aflitos.

O Timbu tenta encerrar a sequência de oito jogos sem vitória, enquanto o Londrina chega ao Recife ocupando a 16ª posição, com 20 pontos.