Hélio dos Anjos indica mudanças na zaga do Náutico, explica situação dos defensores e projeta time contra o Londrina

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Técnico revelou que uma combinação entre dois defensores é improvável por questões físicas e destacou as características dos zagueiros disponíveis

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A véspera do confronto contra o Londrina, pela 19ª rodada da Série B, foi marcada por falas importantes de Hélio dos Anjos sobre a defesa, um dos setores que mais têm gerado dúvidas no Náutico.

Em entrevista coletiva, o treinador explicou a situação física dos zagueiros do elenco e praticamente descartou a possibilidade de utilizar Betão e Gustavo Henrique juntos entre os titulares.

O Timbu entra em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30, nos Aflitos, precisando encerrar a sequência de oito jogos sem vitória para evitar terminar o primeiro turno dentro da zona de rebaixamento. Atualmente, o Náutico ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima do Avaí, primeiro time do Z-4.

Apesar da pressão pelo resultado, Hélio deixou claro que a montagem da defesa seguirá critérios físicos e táticos.

"Dificilmente Betão e Gustavo começam juntos. Nos últimos jogos eu tive que tirar o Gustavo. O Betão também vem passando por um processo de adaptação. Não vou colocar dois jogadores com possibilidade de precisar substituir por questão física."

Betão ainda passa por adaptação

Segundo Hélio, Betão ainda passa por um processo de adaptação ao estilo de jogo do Náutico. O treinador explicou que o zagueiro atuava em um bloco mais baixo em seu antigo clube e, nos Aflitos, passou a jogar com mais espaço às costas, exigindo maior intensidade física.

"Se nós tivéssemos que jogar quarta-feira, domingo, quarta-feira, domingo, eu teria um problema seríssimo com o Betão. Os números físicos dele aqui são muito maiores do que no clube anterior", afirmou.

O técnico revelou ainda que já precisou substituir o defensor em algumas partidas por questões físicas, mas fez questão de destacar sua qualidade na construção das jogadas.

"O Betão é um bom construtor. É o tipo de jogador que eu gosto", completou.

Léo Índio ganha força

Entre os nomes disponíveis, Léo Índio surge como uma das principais alternativas para a sequência da Série B. Hélio destacou a capacidade do defensor em construir jogadas desde a defesa, característica valorizada pela comissão técnica.

"O Léo Índio é um bom construtor. Ele tem uma capacidade muito grande de correr para trás, porque é um jogador leve. Isso me chama atenção, porque é o estilo de zagueiro que eu gosto", afirmou o treinador.

Apesar do elogio, o comandante ainda mantém cautela sobre a formação ideal da dupla de zaga. Segundo ele, a tendência é que Léo Índio seja mantido entre os titulares, enquanto a disputa pela outra vaga segue aberta entre Betão e Gustavo Henrique, ambos em processo de recuperação física.

"Ainda preciso observar para decidir se começo com Léo Índio e Betão ou com Léo Índio e Gustavo", completou.

Gustavo Henrique ainda busca melhor condição física

Outro nome citado por Hélio dos Anjos foi Gustavo Henrique. O zagueiro, que chegou ao Náutico após um longo período sem atuar, também vem sendo monitorado pela comissão técnica e já precisou ser substituído em partidas recentes.

"Nos últimos dois jogos eu tive que tirar o Gustavo. Ele também vem de um longo período sem jogar, desde dezembro ou janeiro. Então, não vou colocar dois jogadores que possam precisar ser substituídos por questão física", afirmou.

Apesar disso, o treinador destacou que Gustavo possui características semelhantes às de Betão e Léo Índio, principalmente pela qualidade na saída de bola.

"O Gustavo Henrique é um bom construtor, embora ainda precise evoluir em alguns aspectos por ser muito canhoto", completou.

Hélio projeta duelo de "sofrimento"

Além de falar sobre a defesa, Hélio analisou o Londrina, próximo adversário do Timbu. Para o treinador, o trabalho de Rogério Micale trouxe mais equilíbrio à equipe paranaense, principalmente no setor defensivo.

"O Londrina vai baixar as linhas. Vai ser um jogo de sofrimento. É um time muito organizado defensivamente e forte na bola parada."

O técnico também ressaltou a necessidade de equilíbrio emocional e pediu calma ao elenco, destacando que a equipe precisa voltar a somar pontos.

"Ninguém consegue conviver muito tempo com tantas derrotas. O Náutico merece coisa melhor. Os profissionais merecem coisa melhor."

Provável escalação do Náutico contra o Londrina

Muriel; Arnaldo, Leo Índio, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos; Júnior Todinho Kauã Maranhão (Derek Freitas) e Victor Andrade.

Próximo desafio

Náutico e Londrina fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento da Série B. A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio dos Aflitos.

O Timbu tenta encerrar a sequência de oito jogos sem vitória, enquanto o Londrina chega ao Recife ocupando a 16ª posição, com 20 pontos.

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