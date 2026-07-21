Náutico x Londrina ao vivo (22/07): onde assistir, horário e escalações
Clube alvirrubro não vence há oito jogos na Série B e precisa quebrar a sequência negativa para não entrar na zona de rebaixamento
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Só a vitória interessa ao Náutico contra o Londrina, nesta quarta-feira (22), no estádio dos Aflitos. Sem vencer há oito rodadas, o Timbu corre o risco de entrar na zona de rebaixamento no fim do primeiro turno. O duelo contra a equipe paranaense é válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Na classificação, o clube alvirrubro despencou na tabela. O Náutico é o 14º colocado com 21 pontos, um a menos que o 17º lugar Avaí, que abre a zona de rebaixamento. Já o sonho do acesso ficou mais distante: o 6º colocado Novorizontino possui 30 pontos.
O Náutico deixou escapar um ponto fora de casa na última rodada. O Timbu até conseguiu empatar o jogo contra o CRB, no estádio Rei Pelé, mas sofreu o gol da derrota no lance seguinte.
Timbu
O time dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos deve ter mais mudanças para o jogo contra o Londrina. Recuperado de lesão, o zagueiro Betão deve retomar a posição na zaga ao lado de Léo Índio. Na lateral direita, Arnaldo pode ser titular novamente no lugar de Matheus Ribeiro.
No ataque, sem muitas opções, o meia Dodô, que foi reintegrado, pode formar o quarteto ofensivo ao lado de Jean Carlos e os atacantes Victor Andrade e Júnior Todinho.
Adversário
O Londrina está na "porta" da zona de rebaixamento. O time do técnico Rogério Micale é o 16º colocado com 20 pontos. Assim, disputa um confronto direto contra o Náutico na luta para ficar distante da zona de rebaixamento. Para a partida, a equipe deve contar com os retornos dos volantes Tárik e Lucas Marques, que estavam no departamento, e o atacante Raí Nascimento, regularizado recentemente.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premier (pay-per-view).
Ficha do jogo - Náutico x Londrina
Náutico
Muriel; Arnaldo, Leo Índio, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson, Dodô e Jean Carlos; Júnior Todinho e Victor Andrade. Técnico: Hélio dos Anjos.
Londrina
Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Wallace; Tárik, João Vitor e João Tavares; Vitinho, Paulinho Moccelin e Pablo Dyego. Técnico: Rogério Micale.
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Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gustavo Mota Correia (ambos do RJ).
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premier (pay-per-view).