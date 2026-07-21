Hélio pede apoio a Dodô e confirma que Paulo Sérgio pode deixar o Náutico caso venha proposta

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Técnico do Náutico detalha situação de Dodô no clube alvirrubro e afirma que liberaria Paulo Sérgio caso apareça proposta interessante

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O técnico Hélio dos Anjos falou, nesta terça-feira (21), sobre duas situações importantes no elenco do Náutico antes do jogo contra o Londrina, nesta quarta-feira (22), pela Série B. Em entrevista coletiva, o treinador detalhou o quadro de Dodô no clube e deixou claro que Paulo Sérgio pode deixar o clube caso apareça uma proposta considerada interessante.

As duas situações fazem parte do processo de ajustes no elenco alvirrubro durante a sequência negativa na Série B. O Náutico tenta voltar a vencer após oito jogos sem vitória na competição.

Dodô voltou aos treinos após um período de impasse nos bastidores. Segundo Hélio dos Anjos, a reaproximação começou a partir de uma conversa entre Jean Carlos e o meia. Jean externou essa situação em coletiva nessa segunda-feira (20).

O treinador elogiou a postura do camisa 10 alvirrubro e afirmou que Jean procurou a comissão técnica para relatar que Dodô estava sofrendo com a situação. “Gostei muito da linha de conduta do Jean. Criamos uma situação de ter uma reunião com o Dodô”, afirmou Hélio.

De acordo com o técnico, depois da conversa com lideranças do elenco, Guilherme dos Anjos e Robinho também se reuniram com Dodô. O jogador, então, teria comunicado que desejava permanecer no Náutico.

“Teve uma conversa muito positiva com o Dodô. Ele falou que, a partir daquele momento, gostaria de voltar. Depois, comunicou novamente com a gente que estava tudo decidido, que gostaria de ficar”, explicou.

Hélio também afirmou que o episódio envolvendo Dodô está sendo superado e pediu apoio ao jogador neste momento.

“Esse episódio está sendo superado. Eu não vou deixar de estar do lado do atleta nesse momento e do clube. Hoje o atleta merece sim o nosso apoio”, disse.

Jean Carlos e Dodô podem jogar juntos

Durante a coletiva, Hélio também explicou que vê possibilidade de utilizar Jean Carlos e Dodô juntos. Segundo o técnico, os dois atuam na mesma faixa do campo, mas têm características diferentes.

“São dois jogadores que trabalham numa mesma posição. São os dois 10, mas são dois jogadores muito bons e dá para jogar junto. Principalmente porque tenho um destro e tenho um canhoto”, explicou.

Hélio definiu Jean Carlos como um jogador mais pensador, de último passe, enquanto Dodô tem mais força na condução e no drible.

“O Jean é mais pensador, mais do lançamento, do último passe. O Dodô é mais condutor, quebra linha conduzindo, driblando, penetrando”, afirmou.

Paulo Sérgio pode deixar o Náutico

Outro ponto abordado por Hélio foi a situação de Paulo Sérgio. O atacante perdeu espaço no elenco e pode sair caso apareça um clube interessado. “Se aparecer clube, eu abro mão dele. Já está definido isso. O Paulo sabe disso. O clube sabe disso”, afirmou o treinador.

Hélio disse que a decisão é da comissão técnica e que o assunto já está alinhado internamente com a diretoria. “É decisão da comissão técnica. Eu acho isso a coisa mais normal do mundo. Eu assumo a minha responsabilidade. Minha responsabilidade aqui é decidir muitas vezes quem fica e quem sai”, declarou.

O técnico também revelou que já houve contato de outro clube interessado no atacante e que participou diretamente da conversa. “Já tem clube conversando com Paulo. Eu participei da conversa com o clube. Quem veio interessado atrás do Paulo procurou primeiramente a mim”, disse.