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Hélio dos Anjos critica rendimento dos atacantes e indica mudanças no elenco do Náutico

Treinador alvirrubro questionou o rendimento ofensivo da equipe e destacou que os centroavantes do elenco têm entregado pouco retorno na Série B

Por Lucas Valle Publicado em 17/07/2026 às 10:27
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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A derrota por 2 a 1 para o CRB, na última quinta-feira (16), voltou a expor problemas que vêm acompanhando o Náutico ao longo da Série B. Além de lamentar o resultado, o técnico Hélio dos Anjos deixou claro que pretende mexer no elenco durante a janela de transferências, principalmente no setor ofensivo.

Durante a entrevista coletiva, o treinador afirmou que o clube precisará fazer ajustes na folha salarial e indicou que alguns atacantes podem deixar os Aflitos nas próximas semanas.

"Eu vou ter que abrir mão de centroavante. Estou com muitos centroavantes e pouco aproveitamento."

A declaração chama atenção porque o Náutico conta atualmente com: Paulo Sérgio, Derek Freitas e Kauã Maranhão na posição, mas nenhuma delas conseguiu se firmar como referência ofensiva da equipe. O baixo rendimento do ataque tem sido um dos principais problemas do Timbu na competição.

 

Muitas opções e pouca resposta em campo

Ao comentar a necessidade de reformulação, Hélio ressaltou que alguns jogadores têm recebido poucas oportunidades ao longo da temporada e que o clube precisará tomar decisões para reorganizar o elenco.

Segundo o treinador, a ideia não é fazer uma grande quantidade de contratações, mas buscar atletas que possam elevar o nível técnico da equipe. O discurso evidencia que apesar do número de atacantes disponíveis, o Náutico tem muitas dificuldades para transformar volume de jogo em gols e resultados.

Números dos atacantes do Náutico na temporada

Paulo Sérgio

Na Série B, Paulo Sérgio disputou apenas seis partidas, com um gol marcado e uma assistência, além de ter recebido um cartão amarelo. Seu último jogo aconteceu no dia 30 de maio, completando quase um mês e meio sem entrar em campo.

No Campeonato Pernambucano, o camisa 9 foi o principal destaque ofensivo do Náutico. Terminou a competição como artilheiro, com oito gols marcados, na campanha que levou o Timbu ao vice-campeonato estadual.

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Derek Freitas

Derek chegou ao Náutico no início de abril e estreou contra a Ponte Preta. Com a camisa alvirrubra, soma 14 jogos na Série B, sendo titular em 11 oportunidades. Até o momento, marcou apenas um gol.

Antes de desembarcar nos Aflitos, o atacante defendia o Atlético-GO. Pelo clube goiano, disputou nove partidas em 2026 e também balançou as redes apenas uma vez.

Kauã Maranhão 

O atacante de 22 anos retornou recentemente ao Náutico após uma passagem de seis meses pelo Piauí. Adaptado à função de centroavante, estreou na derrota para o Avaí, na semana passada.

Desde a volta ao Timbu, soma dois jogos e um gol marcado, justamente na derrota para o CRB. Até agora, ainda não iniciou nenhuma partida como titular.

Antes disso, pelo Piauí, disputou 11 jogos em 2026 e marcou oito gols, atuando em competições como Série D, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

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Problema também aparece pelo lado esquerdo

Além das críticas ao desempenho dos centroavantes, Hélio voltou a demonstrar insatisfação com a produção ofensiva pelo lado esquerdo do campo. O treinador revelou que a comissão técnica trabalhou nos últimos jogos para aumentar a agressividade do setor, mas os resultados ainda não apareceram.

"Não estou gostando da nossa intensidade pelo lado esquerdo. Fizemos todo um trabalho nos últimos dois jogos para explorar o um contra um e a agressividade por aquele setor, mas não conseguimos."

Reformulação deve acontecer na janela

Mesmo sem citar nomes, Hélio deixou claro que o elenco passará por mudanças para a sequência da Série B. O treinador acredita que algumas saídas serão necessárias para abrir espaço para reforços pontuais e para jogadores que retornam de lesão, com um dos melhores jogadores do Náutico na competição, o atacante Vinicius.

Com oito jogos sem vitórias e ocupando a parte de baixo da tabela, o Náutico tenta reagir na competição. A expectativa da comissão técnica é que a reformulação ajude a equipe a recuperar competitividade no segundo turno e se afastar da zona de risco. 

Próximo desafio

O Náutico volta a campo na próxima quarta-feira (22), onde enfrenta o Londrina nos Aflitos, para encerrar sua participação no primeiro turno da Série B.

A partida ganhou peso ainda maior após a derrota para o CRB, já que o clube tenta chegar à metade da competição com uma pontuação que reduza a pressão na luta contra o rebaixamento.

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