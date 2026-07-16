Náutico vacila no fim, sofre gol relâmpago e perde para o CRB pela Série B

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O Timbu sofreu o gol da derrota no lance seguinte após empatar a partida com Kauan Maranhão, aos 35 minutos do 2º tempo, no estádio Rei Pelé

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O Náutico pagou caro por um vacilo nos minutos finais. Após buscar o empate diante do CRB aos 35 minutos do segundo tempo, o Timbu sofreu o gol da derrota por 2 a 1 logo no lance seguinte do duelo disputado, nesta quinta-feira (16), no estádio Rei Pelé. Válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida marcou o oitavo jogo seguido sem vitória do clube alvirrubro.

Mikael e Crystopher balançaram as redes para o Galo da Pajuçara, enquanto Kauan Maranhão marcou o único gol pernambucano. O tento alvirrubro, inclusive, nasceu de um belo passe do meia Jean Carlos, que fez sua estreia na temporada, seguido por uma boa presença de área do centroavante revelado na base, que retornou recentemente de empréstimo ao Piauí, onde anotou 16 gols em 29 jogos.

Com o resultado negativo, o Timbu caiu para a 14ª colocação, estacionado nos 21 pontos, e colou de vez na zona de rebaixamento. Como o confronto desta noite abriu a rodada, a distância atual de quatro pontos para a degola pode encurtar ainda mais até o fim de semana. No momento, o Ceará abre o Z-4 com 18 pontos.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico volta a campo na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, quando recebe o Londrina, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O confronto será válido pela 19ª rodada, encerrando o primeiro turno da Série B.

Matéria em atualização